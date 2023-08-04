Цены на подсолнечное масло активно растут

Цены на масло увеличиваются в связи приостановкой «зерновой сделки» и ростом цен на нефть Е. Разумный

По данным портала Оilwоrld.ru, нерафинированное подсолнечное масло на прошлой неделе подорожало в закупке на 10-12 тыс. руб./т (в зависимости от региона, Европейская часть страны) до 78,5-82,5 тыс. руб./т. Цены продажи выросли на 10-13 тыс. руб./т и составляют 78,5-83,5 тыс. руб./т. При этом подсолнечник подорожал только на 0,5-1 тыс. руб./т до 28 тыс. руб./т в среднем в закупке и 29 тыс. руб./т в продаже. Экспортная цена предложения в августе (FOB) составляет $950/т (плюс $30), спроса — $920/т (плюс $30).



Независимый эксперт Александр Корбут говорит, что подорожание сырого масла — экспортного товара — связано с ростом цен на внешних рынках. По его словам, на Черном море стоимость тонны уже достигла отметки в $950 в ожидании сокращения поставок из Украины, а также из-за роста цен на нефть. «Это вполне естественно. То, что резкое удорожание масла не сопровождается пропорциональным ростом цен на подсолнечник — тоже логично: маслодобытчики пролоббировали через Минсельхоз запретительные пошлины на вывоз подсолнечника. Запретительные пошлины ограничивают возможную конкуренцию и деваться сельхозпроизводителю некуда — продавать можно только в одну точку», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



Аналитик агентства OleoScope Кирилл Лозовой также говорит, что после прекращения «зерновой сделки» произошел заметный рост котировок на российское подсолнечное масло — до $940-950/т на базисе FOB. Разгон экспортных цен происходил на фоне неопределенности с отгрузками украинской масложировой продукции, добавляет он. «На внутреннем рынке ситуация аналогичная глобальной конъюнктуре. Цены на подсолнечное масло по стране в июле превысили отметку в 80 тыс. руб./т, хотя в июне они были примерно на 10 тыс. руб. ниже, говорит Лозовой. В краткосрочной перспективе удорожание подсолнечного масла может продолжиться на фоне роста экспортных цен и ослабления рубля», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой.



При этом цены на подсолнечник в российских регионах в июле продолжили укрепляться, продолжает он. Ключевым фактором для этого стало восстановление мировых котировок на масло после приостановки участия России в «зерновой сделке». По его словам, фактор черноморской инициативы серьезно «душил» российский рынок, ведь экспортные цены на подсолнечное масло после достижения весенних пиков прошлого года обвалились более чем вдвое, что отразилось и на закупочных ценах на сырье.



К концу июля подсолнечник практически во всех основных федеральных округах достиг отметки в 30 тыс. руб./т (с НДС), в Сибири цены были даже выше, говорит он. Исключение — только Поволжье, где по-прежнему прослеживается серьезный дисконт, поскольку МЭЗы полностью загружены до конца сезона. На внутреннем рынке есть и другие факторы, которые вели к удорожанию семечки. Например, задержка в уборке урожая рапса: в качестве временной замены данной культуры, которая традиционно востребована у переработчиков в конце сезона, некоторые маслозаводы переключались на закупку подсолнечника.



Лозовой также отмечает риски, связанные с высокими переходящими остатками маслосемян, которые могут оказать давление на цены уже на старте нового сезона. По словам Корбута, запасы подсолнечника весьма значительны: 950 тыс. т только в сельхозорганизациях (+174% за год), всего — около 1,2-1,3 млн т. «То есть избыточное давление есть, и подходит новый урожай: нужно зерно складировать и потом еще подсолнечник. Соответственно, идет зачистка складов, и продают по той цене, что предложат», — говорит он. Кроме того, перед традиционными в отрасли остановочным капитальными ремонтами в период «межсезонья» спрос на подсолнечник может несколько снизится, обращает внимание Лозовой. По оценке Корбута, перспективы повышения цен на подсолнечник слабые, так как нулевая пошлина на экспорт масла скоро, скорее всего, увеличится из-за роста цен. Сейчас удорожанию подсолнечника может поспособствовать только сильный рост экспортного спроса на продукты переработки.



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