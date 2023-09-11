G20 призывает к полному выполнению «зерновой сделки»

В июле Россия отказалась от продления «зерновой сделки», поскольку предусмотренные соглашением условия не выполнялись А. Гордеев

Лидеры G20 призвали к полному, своевременному и эффективному выполнению «черноморской инициативы», в том числе обеспечению беспрепятственных поставок российского зерна, продовольствия и удобрений, говорится в декларации по итогам саммита «Группы двадцати». Это необходимо для удовлетворения спроса в развивающихся и наименее развитых странах, особенно Африки, уточняется в документе.



Зерновая сделка прекратила действие 18 июля: Россия отказалась от ее продления, поскольку предусмотренные соглашением условия в отношении нашей страны не выполнялись. На прошлой неделе президент Владимир Путин после российско-турецких переговоров сказал, что Россия готова рассмотреть возможность реанимировать «зерновую сделку», как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции. Он напомнил, что Россию вынудили принять решение о приостановке соглашения, поскольку западные страны отказываются выводить из-под санкций экспорт нашего зерна и удобрений, возобновлять поставки в Россию агротехники и запчастей, снимать проблемы с логистикой и фрахтом судов, банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок.



8 сентября газета Bild и агентство Reuters сообщили, что генсек ООН Антониу Гутерриш направил главе российского МИД Сергею Лаврову «секретное письмо» с предложениями для возобновления зерновой сделки, которые в том числе включали инициативу о подключении к SWIFT люксембургской «дочки» Россельхозбанка. Однако, согласно условиям «зерновой сделки», к SWIFT должен быть подключен Россельхозбанк, а не его «дочка», отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что условия российской стороны по сделке прекрасно известны. «Они не нуждаются ни в каких искажениях, толкованиях, они абсолютно конкретны, и все это абсолютно реализуемо», — цитирует его ТАСС.



В свою очередь Сергей Лавров сообщил, что схема с подключением филиала Россельхозбанка в Люксембурге к SWIFT нереалистична, поскольку этот филиал не имеет лицензии на банковские операции, «исчерпал свои возможности» и будет закрываться, пишет «Интерфакс». При этом Лавров добавил, что Россия ценит усилия генсека ООН Антониу Гутерриша по «зерновой сделке», но они обречены на провал, если Запад будет только обещать делать нужные шаги.



В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита G20 сказал, что Россия не может быть исключена из «зерновой сделки». Сделка позволила избежать продовольственного кризиса в мире и трижды продлевалась, напомнил он. «Процесс, исключающий Россию, вряд ли будет устойчивым», — подчеркнул Эрдогон (цитата по ТАСС). Он уточнил, что Турция продолжит обсуждать вопросы возобновления соглашения в тесном контакте с Россией, Украиной и всеми заинтересованными сторонами.



Также, по словам Эрдогана, на полях саммита он обсудил с Сергеем Лавровым инициативу об отправке 1 млн т зерна из России в Турцию для переработки в муку и ее поставках в бедные африканские страны при участии Катара. «Я предложил не останавливаться на этих объемах и увеличить их для нужд бедных стран», — сообщил Эрдоган. Анкара придает большое значение этому соглашению, отметил он. Владимир Путин ранее подчеркивал, что совместная работа с Турцией и Катаром по поставке 1 млн т зерна не рассматривается как альтернатива «зерновой сделке».



В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель в ходе выступления на саммите G20 заявил, что планы России бесплатно поставить африканским странам 1 млн т зерна являются «пародией на щедрость», пишет РБК. Он отметил, что благодаря «зерновой сделке» уязвимые страны получили в 30 раз больше продукции, чем сейчас предложила Москва. Глава Евросовета добавил, что экспорт в рамках сделки превысил 30 млн т и поставки осуществлялись в основном в беднейшие страны. Владимир Путин ранее говорил, что из 32,8 млн т грузов, вывезенных с Украины в рамках соглашения, более 70% поступили в обеспеченные страны, прежде всего в государства Евросоюза, а не в развивающиеся страны, которые действительно нуждаются в продовольственной помощи. На долю последних пришлось лишь около 3% поставок.



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