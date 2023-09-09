Качество зерна может быть выше прошлогоднего

В сентябре темпы уборки замедлились на фоне удорожания и нехватки топлива М. Стулов

В ряде регионов отмечается рекордно высокое качество зерна нового урожая, об этом говорят как эксперты рынка, так и сами производители. Таким образом, хотя валовой сбор зерна в стране вряд ли превзойдет прошлогодний рекорд, возможно, в отдельных регионах и хозяйствах он будет установлен по качественным показателям.



К концу августа подведомственные учреждения Россельхознадзора проверили 12 агрокультур общим объемом 22,9 млн т в 49 регионах, что составило 25,3% от валового сбора регионов обследования, сообщил Центр оценки качества зерна. В том числе было обследовано 18,4 млн т пшеницы в 45 регионах, по итогам проведенных испытаний доля продовольственного зерна (1-4 классов) составила 71,2%.



Директор Алтайского филиала Центра оценки качества зерна Мария Шостак на прошедшей агровыставке «Меновой двор» отметила, что качество мягкой пшеницы, собранной в Приволжье, выше среднего по стране: к продовольственной кондиции отнесено 83,5% проверенного зерна. До рекордных средневзвешенных значений увеличились показатели натуры — 792 г/л — это лучший результат за последние шесть лет. Лидерами округа по показателю натуры к концу августа были Чувашия (806 г/л), Башкортостан (802 г/л) и Самарская область (799 г/л). Также растет содержание белка в зерне по отношению к прошлогоднему урожаю. Сейчас этот показатель в регионах Приволжья составляет в среднем 12,7%. Лидер по белку — Нижегородская область (13,2%).



Хорошие результаты в плане качества получили и некоторые производители Краснодарского края. Так, в агрофирме «Прогресс» качество урожая в этом сезоне очень высокое. «Доля протеина в 60% собранного урожая пшеницы составляет от 14% до 15%, в 20% урожая показатель 13,5%, еще в 20% — 12,5%, — рассказал «Агроинвестору» гендиректор предприятия Александр Неженец. — Фуража в нашем урожае зерна в текущем сезоне нет вовсе. Урожай такого качества мы не получали никогда». Для сравнения, в прошлом году доля фуража в урожае агрофирмы составляла 10%, еще 70% урожая было с протеином 12,5%, оставшиеся 20% — с 13,5%.



На качество повлияло то, что урожай в этом сезоне ниже среднемноголетних показателей. «Минеральных удобрений было внесено под урожайность 80 ц/га, а мы получили 58 ц/га из-за обильных осадков, которые помешали нормальному опылению и развитию пшеницы, — поясняет Неженец. — Но благодаря высокому содержанию в почве питательных веществ, в зерне выросла клейковина».



Агрохолдинг «Степь» тоже оценивает ситуацию с качеством зерна как благоприятную, несмотря на непростые атмосферно-климатические условия на Юге России — обильные дожди и низкие ночные температуры. «Зерно чистое, неподверженное заболеваниям, в том числе фузариозу, по фитосанитарным параметрам соответствует экспортным требованиям. Урожай составляет пшеница 3-го и 4-го классов», — делится гендиректор компании Андрей Недужко. Нивелировать негативные последствия плохой погоды удалось благодаря своевременным агрономическим мероприятиям, а также использованию современных технологий и эффективных препаратов, добавляет он.



А вот владелица и гендиректор племхоза «Лазаревское» из Тульской области Кристина Романовская отмечает, что компания, к сожалению, в этом году получила в основном фуражное зерно. Только качество гороха оказалось выше, чем в 2022-м. «По всем остальным агрокультурам показатели ниже, причем не только качественные. Урожайность озимой пшеницы составила 41,5 ц/га, ячменя — 56,1 ц/га, гороха — 47,9 ц/га, рапса — 16,7 ц/га, — прокомментировала «Агроинвестору» Романовская. — Для сравнения, в прошлом году показатель по озимой пшенице был на уровне 55,4 ц/га, по ячменю — 53,2 ц/га, по гороху — 39,2 ц/га, по рапсу — 21,5 ц/га». На урожайность и качество негативно повлияла дождливая погода, поясняет она. «Однако я не исключаю, что это также может быть связано с ошибками агронома, — добавляет Романовская. — Мы будем смотреть, изучать, каким образом скорректировать подкормку агрокультур».



По данным Российского зернового союза, качество зерна в этом сезоне находится на среднемноголетнем уровне — глобальных проблем с ним нет, отмечает президент РЗС Аркадий Злочевский. «В некоторых регионах есть некоторые вопросы к качеству зерна, но они не глобальные. Например, незначительные проблемы отмечаются на Урале, в Ставропольском крае, в Волгоградской области. Где-то погода была слишком сухой, соответственно, зерно щуплое, а где-то из-за обильных осадков оно теряет клейковину», — говорит он.







Темпы уборки зерна в России этом году находятся на уровне среднемноголетних значений, хотя в первую неделю сентября началось их торможение, что связано с экстремально высокими ценами на топливо. «Проблема с каждым днем все жестче, и ее масштаб охватывает всю Россию, — подчеркивает Злочевский — Аграрии говорят о дефиците, но в основном он вызван тем, что поставщики не готовы поставлять топливо по прежним ценам, несмотря на заключенные контракты. За 100 тыс. руб./т купить топливо возможно, однако эта цена на него совершенно безумная». Глава РЗС напоминает, что в России были времена, например 1996 год, когда мы меняли тонну пшеницы на две тонны дизтоплива, а при текущих ценах за тонну солярки нужно отдать 10 т пшеницы.



Однако на качестве колосовых зерновых задержка уборки из-за проблем с закупками топлива не скажется, так как она происходит на «финишной прямой», уточняет Злочевский. «Пострадать от дефицита и высоких цен на топливо в плане качества могут, скорее, масличные, а также кукуруза, — допускает он. — Урожай соберем в любом случае, потому что слишком дорого оставить его в поле, ведь туда вложены деньги. Однако такие цены на топливо ставят под угрозу озимый сев».



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