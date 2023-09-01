ИКАР снова повысил прогноз урожай зерна в России

Валовой сбор зерна может превысить 140 млн тонн Pixabay

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снова повысил прогноз по сбору зерна в России, сообщил «Интерфаксу» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Новый прогноз предполагает сбор 91 млн т пшеницы и общий урожай зерна на уровне 140 млн т. Предыдущая оценка составляла 89,5 млн т и 139 млн т соответственно. Рылько также прогнозирует, что экспортный потенциал по пшенице в этом сезоне составит 49,5 млн т, а общий вывоз зерна — 64 млн т. Ранее эти показатели оценивались в 48,5 млн т и 63 млн т.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что его последний прогноз урожая зерна составляет более 140 млн т, из них пшеницы — 90,7 млн т, кукурузы — 15 млн т, ячменя — 20,5 млн т. По данным эксперта, к 31 августа в России намолотили 102,6 млн т зерна, включая 75,2 млн т пшеницы. Зерно убрано с 62% площадей. В прошлом году к этому времени было убрано на 2 млн га больше. «Уборка то догоняет прошлогодние показатели, то слова отстает. Ей сильно помешали дожди, в результате в азиатской части России идет небольшое запаздывание. В ближайшие дни в ряде регионов Сибири, в том числе в Барнауле, Новосибирске и Омске ожидаются дожди. Это не очень хорошо для уборки», — отметил Петриченко.



Несмотря на это, нужно учитывать, что прошлогодний урожай был рекордным по всем показателям, в том числе по качеству, продолжает эксперт. В этом году урожайность зерна всего на 5,8% ниже, чем в 2022-м. «Это очень хороший результат», — подчеркивает Петриченко.



Накануне «Интерфакс» опубликовал обзор по качеству зерна в России в этом году. Там говорится, что в ряде регионов качество зерна вызывает тревогу. Например, в Курской области только 7% пшеницы соответствует 3-му классу, 55% — 4-му классу, 38% — 5-му классу. В Орловской области также отмечается низкое качество зерна из-за плохих погодных условий. В Карачаево-Черкесии качество зерна осталось примерно на уровне прошлого года.



Из-за ухудшения качества урожая сельхозпроизводители могут потерять не менее 10% от валовой выручки по продаже пшеницы, сказал «Интерфаксу» источник в одном из агрохолдингов. Проблемы с реализацией зерна ожидаются из-за низкого качества и недостаточно высоких цен. Правда, по данным Центра оценки качества зерна, по предварительной оценке на 21 августа, доля продовольственной пшеницы превышает 70% от обследованного объема. На фуражную пшеницу приходится 29,4%.



По оценке Минсельхоза, урожай зерна в России с учетом новых регионов в 2023 году может составить 123 млн т, в том числе 78 млн т пшеницы. В прошлом году в России было собрано 157,7 млн т зерновых. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский ранее говорил, что в этом году урожай зерна в России может составить 130-140 млн т. По его словам, ожидать нового рекорда не стоит, однако и такого объема хватит как для обеспечения внутренних потребностей, так и поставок на внешние рынки.



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