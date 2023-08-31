Валовой сбор зерна превысил 105 млн тонн

Прогнозы урожая у отраслевых аналитиков выше ожиданий Минсельхоза Flickr.com

Уборка зерна в целом по стране перешла экватор, намолочено свыше 105 млн т. По графику идет уборка и других культур, в том числе рапса, картофеля, сахарной свеклы и овощей, сообщил Минсельхоз. Агроведомство пока сохраняет прогноз урожая на уровне 123 млн т зерна, включая 78 млн т пшеницы.



Отраслевые аналитики ожидают более высоких показателей. Так, например, Институт конъюнктуры аграрного рынка прогнозирует, что урожай зерна составит 139 млн т, включая 89,5 млн т пшеницы. Аналитический центр «СовЭкон» недавно повысил прогноз по валовому сбору пшеницы на 5 млн т до 92,1 млн т, что может стать вторым результатом в истории наблюдений, уступив только рекорду прошлого года. Аналитическая компания «ПроЗерно» оценивает потенциал валового сбора зерна на уровне 140 млн т, в том числе 90,7 млн т пшеницы. Аналитический центр «Русагротранса» ранее повысил прогноз урожая пшеницы на 3,3 млн т до 92 млн т. Если в восточных регионах страны, которые пострадали от нехватки осадков, будет собрано больше, чем ожидается сейчас, то производство пшеницы может достичь 93,4 млн т, оценивают аналитики.



Валовой сбор ранних зерновых и зернобобовых в Ростовской области превысил показатели прошлого года на 6,1% и достиг более чем 15,4 млн т, что стало новым рекордом, сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство сельского хозяйства региона. В том числе урожай озимой пшеницы составил 13,7 млн т.



Аграрии Белгородской области получили самую высокую урожайность озимой пшеницы за последние восемь лет — почти 60 ц/га, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Антоненко на пресс-конференции в ТАСС. В регионе намолочено более 1,6 млн т пшеницы.



Саратовская область лидирует по урожаю зерна в Приволжском федеральном округе, в регионе намолочено 4,6 млн т, зерновые убраны с 80% площадей. Другой регион ПФО — Пензенская область — к 28 августа собрала 2,6 млн т зерна, сообщал областной Минсельхоз. Губернатор региона Олег Мельниченко днем ранее говорил, что уборочная кампания подходит к завершению, в планах — урожай не менее 3 млн т зерна.



Если регионы Юга, Центра и Приволжья уже отчитались о завершении уборки зерновых колосовых или сообщают, что работы на финише, то, например, хозяйства Забайкалья только готовятся к началу уборочной кампании. В этом году, по информации краевого Минсельхоза, аграриям предстоит убрать урожай с площади 172 тыс. га, в том числе зерновые — со 117 тыс. га.



В регионах Уральского федерального округа уборка идет полным ходом, несмотря на непростые погодные условия. К последней неделе августа в округе намолочено более 1 млн т зерновых и зернобобовых, это на 20% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Урожайность — 18 ц/га, тогда как в конце прошлого лета она составляла 22,2 ц/га, сообщила пресс-служба полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. «Урожайность зерновых и зернобобовых ниже рекордных показателей прошлого года, но, по прогнозам, урожай в полной мере удовлетворит внутренний рынок», — оценил Якушев. Так, например, все муниципалитеты Курганской области приступили к уборке урожая. По данным на 30 августа, обмолочено более 220 тыс. га, что составляет 22% от посевных площадей. Максимальная урожайность зерновых — 22,5 ц/га, сообщает пресс-служба губернатора региона.



Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Телеграм-канале написал, что уборка урожая в регионе только набирают обороты, намолочен первый миллион тонн зерна. Он напомнил, что в этом году в крае из-за дефицита осадков вводился режим чрезвычайной ситуации, однако аграрии стараются сделать все возможное, чтобы получить с полей максимум урожая.



Новосибирская область, где из-за засухи также вводился режим ЧС, по уточненному прогнозу, рассчитывает получить урожай зерновых и зернобобовых на уровне 2,2 млн т. В 2022 году валовой сбор зерна составил 3,36 млн т. «Для внутреннего потребления в Новосибирской области требуется порядка 1,8 млн т зерновых и зернобобовых культур. При этом профицитом будет являться более 500 тыс. т сырья урожая 2023 и около 380 тыс. т нереализованных переходящих остатков урожая 2022 года, — приводятся в сообщении областного правительства слова министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко. — Это позволит полностью закрыть все потребности по зерну и выполнить все обязательства перед потребителями».



Также, по информации федерального Минсельхоза, в 43 регионах стартовал озимый сев, он проведен на площади 1,7 млн га, плановый показатель — 20 млн га. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе заседания Оперативного штаба обратил внимание, что с этого года ведомство не только мониторит наличие семян озимых, но и оценивает их сортовой состав. Регионам следует обратить особое внимание на преимущественное использование семян российской селекции. Благодаря принятым мерам на рынке удобрений ситуация стабильная — объем закупки сейчас превышает прошлогодний уровень. В части сельхозтехники также все штатно. Вместе с тем, остается достаточно напряженной ситуация с доступностью горюче-смазочных материалов, отмечает Минсельхоз. Рост цен наблюдается в большинстве сельскохозяйственных регионов и по состоянию на август составил 13% к уровню аналогичного периода 2022 года.



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