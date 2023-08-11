Сбор зерна в России превысил 65 млн тонн

Обмолочено 35% от общей посевной площади зерновых и зернобобовых культур В. Бычков

Сбор зерна к 9 августа составил 65,6 млн т, что незначительно ниже уровня на аналогичную дату 2022 года (65,76 млн т). Площадь уборки достигла 17,1 млн га по сравнению с 15,6 млн га год назад, что составляет 35% от общей посевной площади зерновых и зернобобовых культур, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минсельхоза. В том числе урожай пшеницы составил 52,8 млн т — на 3 млн т меньше, чем годом ранее. Аграрии обмолотили 12,9 млн га — 43,4% посевов агрокультуры по сравнению с 12,6 млн т в прошлом году. Средняя урожайность составляет 40,8 ц/га против 44,2 ц/га год назад. Сбор ячменя вырос почти на 1 млн т по сравнению с 2022 годом: к 9 августа собрано 7,9 млн т (6,96 млн т на эту же дату годом ранее). Культура была убрана с 2,35 млн га по сравнению с 1,8 млн га в предыдущем году, на 29,4% от площади посевов.



Одним из первых уборку зерновых колосовых и зернобобовых на днях завершил Краснодарский край. Там собрали 11,3 млн т против 12,4 млн т годом ранее. «В этом году жатву проводили в непростых условиях — в разгар страды прошли сильные ливни. Но, несмотря на непогоду, получилось собрать хороший урожай», — сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. На Ставрополье уборку зерновых и зернобобовых также завершили, собрано 8,2 млн т против 8,5 млн т год назад. «Учитывая сложные погодные условия, результат достойный, сопоставимый с прошлым годом», — отметил в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.



В Ростовской области к 7 августа собрали более 12 млн т зерновых и зернобобовых культур с площади 2,8 млн га, что превышает 81% от всей уборочной площади. Средняя урожайность составляла 42,8 ц/га. Параллельно с уборкой в регионе готовят почву к озимому севу под урожай 2024 года. В Крыму к этой же дату зерновые и зернобобовые были обмолочены на 95% площадей, аграрии региона собрали рекордные более 2 млн т зерна.



В Башкирии плановая площадь уборки с учетом пересева составляет 2,2 млн га, из них 304 тыс. га озимых, уборку которых завершат на этой неделе, 1,4 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур и около 470 тыс. га технических культур, сообщал региональный Минсельхоз. К 7 августа зерновые и зернобобовые были обмолочены на 18%, собрано более 700 тыс. т. В Липецкой области к этой дате было обмолочено более 200 тыс. га зерновых и зернобобовых, собран 1 млн т пшеницы, гороха и ячменя.



В прошлом году валовой сбор зерна в России достиг 157,7 млн т, включая 104,4 млн т пшеницы. В этом году, по прогнозу Минсельхоза, урожай зерна может составить 123 млн т, в том числе 78 млн т пшеницы. Ранее Росстат сообщил, что посевная площадь под урожай 2023 года составила 81,2 млн га против почти 82 млн га в прошлом году. При этом посевы зерновых и зернобобовых по сравнению с прошлым годом увеличились более чем на 0,5 млн га и превысили 48 млн га. Минсельхоз ранее оценивал, что посевная площадь в этом году составит 82,1 млн га, включая 47,7 млн га зерновых и зернобобовых.



Накануне первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников оценил, что урожай зерна в России в этом году может быть на уровне 135 млн т, несмотря на непростые погодные условия на юге страны. В начале недели свой прогноз по урожаю пересмотрел Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), повысив его со 134,5 млн т до 137 млн т, в том числе пшеницы — с 86,5 млн т до 88 млн т. Позже скорректировал прогноз аналитический центр «Русагротранса», по пшенице он повысил его с 85,5 млн т до 88,7 млн т, урожай зерна в целом может составить 137,2 млн т.



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