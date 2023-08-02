За полгода сельхозпроизводство выросло на 2,9%

Ожидается, что в животноводстве в этом году сохранится положительная динамика КФХ Зубарева Н. В.

Производство продукции сельского хозяйства в первой половине этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го выросло на 2,9% в сопоставимых ценах, следует из данных Росстата. В январе-июне прошлого года сельхозпроизводство увеличилось на 7,3% по сравнению с тем же периодом 2021-го.



Значительнее всего в первом полугодии выросло производство сельхозпродукции в Центральном федеральном округе — на 4% (год назад — на 4,8%). В Северо-Западном округе оно увеличилось на 3,6% (снижение на 2,7% в январе-июне 2022-го), в Приволжском — на 2,4% (плюс 1,6% годом ранее). Все хозяйства Дальнего Востока увеличили производство на 1,8% (на 6,2% годом ранее). В остальных округах динамика была отрицательной. Так, в Южном округе сельхозпроизводство снизилось на 1,3% (в первой половине прошлого года был рост на 5,5%), в Уральском — на 1,2% (год назад было снижение на 0,5%), в Сибирском — на 1,5% (плюс 0,9% в январе-июне 2022-го). Данные не учитывают показатели новых регионов, уточняет Росстат.



Минсельхоз в Нацдокладе о результатах реализации в 2022 году госпрограммы развития сельского хозяйства прогнозирует, что индекс производства продукции растениеводства в сопоставимых ценах в 2023 году может составить 93,3% к уровню прошлого года, в животноводстве — 101,7%. В целом индекс производства продукции сельского хозяйства к



предыдущему году предварительно оценивается на уровне 96,6%, что в том числе связано с высокой базой 2022-го. «Прогноз развития отраслей растениеводства и животноводства основывается на итогах развития и текущем производстве в этих отраслях, а также учитывает производство продукции на новых территориях», — уточняется в документе.



Согласно Нацдокладу, ведомство прогнозирует, что урожай зерна в этом году может составить 123 млн т против 157,7 млн т в 2022-м, масличных — 25,9 млн т (29,1 млн т), сахарной свеклы — 41,3 млн т (48,9 млн т), картофеля — 19,1 млн т (18,8 млн т), овощей открытого и защищенного грунта — 13,9 млн т (13,5 млн т). Производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах может увеличиться на 2% до 16,5 млн т в живом весе, молока — на 1% до 33,3 млн т, яиц — на 2,4% до 47,2 млрд штук.



Согласно прогнозу Института ВЭБ о перспективах развития АПК в кратко- и среднесрочной перспективе (есть у «Агроинвестора»), в этом году производство продукции сельского хозяйства снизится на 3,3% в связи с сокращением валового сбора зерна после рекордного уровня 2022 года. При этом положительный вклад в индекс производства продукции сельского хозяйства внесет производство масличных культур, сахарной свеклы и овощей. Также прогноз основан на продолжении тенденции по наращиванию выпуска продукции животноводства. В частности, аналитики Института ВЭБа рассчитывают, что урожай зерна в этом году может составить 127 млн т, производство скота и птицы — 16,6 млн т в живом весе.



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