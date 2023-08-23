«СовЭкон» повысил прогноз сбора пшеницы на 5 млн тонн

Урожай пшеницы может стать вторым в истории наблюдений Д. Абрамов

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз валового сбора пшеницы с 87,1 млн т до 92,1 млн т, говорится в его сообщении. Такой урожай может стать вторым в истории наблюдений, уступив только рекорду прошлого года. Увеличение прогноза обусловлено ростом урожайности в Центральном и Поволжском округах, отметили аналитики.



Урожайность в Центре составляет 5 т/га, что незначительно выше прошлогоднего уровня. Анализ данных спутникового мониторинга, проведенный «СовЭконом», показывает, что состояние растений значительно превышает средние значения. Благодаря июльским и августовским дождям они обеспечены достаточным количеством влаги. В Поволжье также наблюдается улучшение ситуации на фоне дождей, прошедших в конце июля и начале августа. В некоторых районах все еще есть дефицит влаги, однако в целом состояние посевов «СовЭкон» оценивает как близкое к среднему.



Прогноз урожая для Центра составляет 21,1 млн т по сравнению с 18,9 млн т в предыдущем прогнозе, а для Поволжья — 17,8 млн т против 15,7 млн т ранее. Прошлогодний урожай пшеницы в целом по стране составил 104,2 млн т, среднегодовой уровень за последние пять лет — 82,6 млн т. В этом году, по прогнозу Минсельхоза, урожай зерна может составить 123 млн т, в том числе 78 млн т пшеницы. Большой урожай пшеницы в России в сочетании с рекордными запасами будет оказывать давление на рублевые котировки, отметили аналитики «СовЭкона».



Институт конъюнктуры аграрного рынка прогнозирует, что урожай зерна составит 139 млн т, включая 89,5 млн т пшеницы. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников ранее говорил, что урожай зерна в России в этом году прогнозируется на уровне 135 млн т, несмотря на непростые погодные условия для аграриев на юге страны. Весомый урожай он назвал результатом очень хорошей работы аграриев и господдержки, направленной на развитие сельского хозяйства в России. «Надеемся, и цена на рынке будет более-менее стабильной, чтобы доходы увеличились у крестьян», — говорил он.



На прошлой неделе «Эксперт» со ссылкой на слова губернатора Ростовской области Василия Голубева писал, что в этом году аграрии региона собрали 15 млн т ранних зерновых — это рекордный показатель за всю историю области. В прошлом году в регионе было собрано 14,5 млн т зерновых.



По данным Минсельхоза, к 15 августа в стране было собрано 80,1 млн т зерновых и зернобобовых культур — на 3,8 млн т меньше, чем на аналогичную дату 2022 года. В том числе пшеницы намолочено 61,2 млн т против 67,8 млн т годом ранее. Причина — в более низкой урожайности — 40 ц/га против 44 ц/га.



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