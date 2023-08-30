Внутренние цены на пшеницу стали снижаться

Поддержать цены могут рекордно высокие экспортные продажи Pixabay

С начала июня по конец августа внутренние цены на российскую пшеницу увеличились на 36%, однако к 23 августа средняя цена пшеницы 4-го класса снизилась на 175 руб. до 13250 руб. за тонну, говорится в мониторинге аналитического центра «СовЭкон». Несмотря на то, что в последние 12 недель цены преимущественно росли, сейчас рынок стал разворачиваться из-за ослабления спроса внутри страны и высокого предложения, отметили аналитики.



Спрос на пшеницу на внутреннем рынке сокращается, экспортеры также немного снижают покупки из-за возможного пополнения запасов перед ближайшими отгрузками. В то же время, предложение пшеницы увеличивается, к 24 августа было убрано 61% посевов агрокультуры. Ранее «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы в России на 5 млн т до 92,1 млн т.



В ближайшей перспективе «СовЭкон» ожидает дальнейшего снижения цен на пшеницу. Поддержать их могут рекордно высокие экспортные продажи, считаю аналитики. Объем заключенных контрактов на продажу российской пшеницы на 28 августа составил рекордные 6,1 млн т против 5,4 млн т месяцем ранее и 2,5 млн т — год назад.



Аналитический центр «Русагротранса» ранее повысил прогноз экспорта пшеницы в августе с 4,8 млн т до 5,1 млн т (с учетом стран ЕАЭС). По данным центра, цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в сентябре остаются на уровне $248/т (FOB), при этом цены предложений выше — от $260/т. Пшеница с протеином 11,5%, доля которой в экспортных отгрузках в текущем сезоне растет, торгуется дешевле примерно на $8-10, пшеница 10,5% — на $25/т. Цена на американскую пшеницу выросла до $249/т (плюс $11), на французскую — до $258/т (плюс $2).



Согласно мониторингу Российского зернового союза, на который ссылается «Интерфакс», за период с 1 по 27 августа Россия экспортировала 6,4 млн т основных зерновых культур, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отгрузки пшеницы выросли на 29% до 5,3 млн т, ячменя — на 15% до 910 тыс. т, кукурузы — почти в 1,6 раза до 166,8 тыс. т. Директор аналитического департамента союза Елена Тюрина отмечала, что объем отгрузок основных видов зерна за август может составить 7,3 млн т, что на 26% больше, чем в августе прошлого года. В том числе экспорт пшеницы она оценивает на уровне 6,1 млн т (рост на 34%).



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