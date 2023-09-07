МИД: Россия и Турция договорились о поставке 1 млн тонн зерна

Сторонам предстоит рассмотреть еще несколько вопросов: логистику, финансы, маршруты, страны назначения и др. flickr.com

Россия и Турция достигли принципиальных договоренностей о поставке миллиона тонн зерна, заявил замглавы МИД Александр Грушко, пишет РИА «Новости». «Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок», — сказал дипломат. Он отметил, что сторонам предстоит рассмотреть еще несколько вопросов: логистику, финансы, маршруты, страны назначения и др.



Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник провели переговоры, в ходе которых в том числе обсудили ситуацию вокруг «зерновой сделки», ее действие прекратилось с 18 июля. На пресс-конференции после завершения переговоров Путин сказал, что Россия намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли. Для этого, в частности, наша страна готова организовать поставки 1 млн т зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки муки в беднейшие страны. «Рассчитываем в этом смысле и на помощь государства Катар, которое по гуманитарным соображениям готово поддержать беднейшие страны», — добавлял глава государства.



При этом Путин подчеркивал, что эта совместная работа с Турцией и Катаром не рассматривается как альтернатива «зерновой сделке». По словам президента, Россия готова реанимировать ее, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции. Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Турция подготовит новый пакет консультаций с ООН, сделав акцент на ожиданиях России от «зерновой сделки». «Считаю, что мы сможем достичь результата в этом плане. <…> И верим, что в кратчайшее время мы достигнем результата в плане этой сделки», — отмечал он.



Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил утвердить четыре предложения по «зерновой сделке»: подключить к SWIFT «дочку» Россельхозбанка, создать страховую платформу, разблокировать зарубежные активы российских производителей удобрений и наладить доступ российских судов в европейские порты. «Однако на деле нынешние предложения, как и предыдущие идеи ООНовцев, никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта», — говорится в заявлении МИД России.



Остается открытым вопрос и о дальнейших планах ООН по обеспечению реализации Меморандума Россия-ООН, поскольку Антониу Гутерриш заверил об отсутствии намерений выходить из договоренности, обращает внимание дипведомство. Однако в настоящее время соответствующая деятельность фактически приостановлена: сейчас прекращено даже направление регулярных отчетов о проделанной ООН работе, обращает внимание МИД.



На сегодняшний день у ООН нет рычагов, которые бы позволили ей добиться выполнения условий «зерновой сделки», сказал ТАСС бывший заместитель генерального секретаря ООН Бенон Севан. «То, что генсек ООН проявляет участие [в возобновлении зерновой сделки], — это хорошо, но при этом я могу понять и российскую сторону, которой при заключении соглашения обещали определенные вещи, и обещаний в итоге не сдержали, — цитирует его агентство. — Когда заключалась сделка, было оговорено, что Россия также может поставлять на рынок зерно и удобрения, но это условие не было выполнено, налицо двойные стандарты».



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