Экспорт зерна из России в августе достиг рекорда

Цены на пшеницу на мировом рынке будут плавно расти, что связано с увеличением затрат сельхозпроизводителей по всему миру НПК ОВК

В августе экспорт российского зерна достиг рекордных в истории 6,75 млн т с учетом поставок в ЕАЭС, включая 5,36 млн т пшеницы, пишет поле.рф со ссылкой на материалы аналитического центра «Русагротранса». Вывоз пшеницы в сентябре может достичь нового рекорда — 5,45-5,5 млн т с учетом стран ЕАЭС, считают аналитики центра.



В компании «Доставка Морем» со ссылкой на данные системы Logistic OS «Агроинвестору» рассказали, что экспорт зерновых в августе вырос на 39% к прошлому году, до 6 млн т без учета поставок в ЕАЭС. «При сохранении текущей динамики объем экспорта в сентябре может стать рекордным за всю историю России, побив показатель сентября 2020 года, когда было отгружено 6,17 млн т зерновых», — считают в компании. Сама «Доставка Морем» в августе отгрузила на внешние рынки 74 тыс. т сельхозпродукции (пшеницу, кукурузу, чечевицу и продукты переработки — шроты, жмыхи).



Аналитики компании отмечают, что экспортный рынок концентрируется: доля топ-3 экспортеров в июле и в августе превысила 55% по сравнение с 48% в аналогичный период годом ранее. Лидером среди экспортеров в августе по-прежнему остается ТД «Риф», который увеличил объемы отгрузки более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, до 1,24 млн т. Следом с незначительным отставанием идет «Грейн Гейтс», которая в августе поставила на внешние рынки 1,13 млн т зерна.



Цены на экспортируемую пшеницу на прошедшей неделе незначительно снизились, внутренние цены на пшеницу ослабевают из-за высокого предложения, отметили аналитики «Русагротранса». Так, экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в сентябре упали до $247 за тонну FOB (-$1). Цена на пшеницу с протеином 11,5% стоит около $238 за тонну, на пшеницу 10,5% — $222 за тонну. Цена на американскую пшеницу снизилась до $236 за тонну (-$13), на французскую — до $253 за тонну (-$5), на немецкую — до $259 (-$5).



Внутренние цены на пшеницу 4-го класса в глубоководных портах продолжили падать до 16-16,3 тыс. руб. за тонну без НДС (-350 руб. к предыдущей неделе), на малой воде — снизились до 14,1-14,3 тыс. руб. за тонну (-250 руб.). В прошлом году цены составляли 13,2 тыс. руб. за тонну на глубокой воде и 12,4 тыс. руб. — на малой. «Русагротранс» ожидает, что прошедшие и ожидаемые осадки на Урале и в Сибири будут сдерживать уборку урожая зерновых, увеличивая риск негативного влияния на качество и возможные потери.



Российский Союз экспортеров зерна в своем Telegram-канале сообщил, что цены на пшеницу на мировом рынке будут плавно расти, что связано с увеличением затрат сельхозпроизводителей по всему миру. Вслед за экспортными ценами стоимость пшеницы на внутреннем рынке также повысится, что обеспечит выгоду отечественным аграриям. Союз отмечает, что события, связанные с «зерновой сделкой», не повлияют на ценообразование реальных сделок с зерном. Однако биржевые контракты могут быть подвержены влиянию хедж-фондов и спекулянтов, что может вызвать колебания цен.



Между тем, президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский прогнозирует, что в этом сельхозгоду Россия может побить рекорд по экспорту зерна, установленный в прошлом году, пишет «Интерфакс». Виды на урожай очень хорошие, а переходящие запасы зерна находятся на исторически высоком уровне, пояснил глава союза. Это позволяет стране экспортировать больше зерна, чем в прошлом сезоне, когда был установлен абсолютный рекорд экспорта — свыше 60 млн т. Прогнозируется, что общий объем сбора зерна составит 140 млн т, в том числе 91-92 млн т пшеницы.



В мониторинге РЗС, на который ссылается «Интерфакс», также сказано, что Россия в августе этого года отгрузила на экспорт 7,7 млн т зерна, из которых 6,5 млн т — пшеницы. Директор аналитического департамента союза Елена Тюрина сообщила агентству, что этот объем — рекорд для данного месяца, он на 32% превысил показатель августа прошлого года. Экспорт ячменя вырос на 7% до 997 тыс. т, кукурузы — почти в 1,9 раза до 212 тыс. т. Тюрина также сообщила, что всего с начала текущего сельхозгода отгружено 13,3 млн т основных видов зерновых культур, что в 1,6 раза больше, чем за первые два месяца прошлого сезона, когда на внешние рынки было поставлено 8,5 млн т.



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