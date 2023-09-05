Владимир Путин: Россия готова реанимировать «зерновую сделку» после выполнения договоренностей

Безвозмездная отгрузка зерна в беднейшие страны Африки начнутся в ближайшие недели Администрация морских портов Черного моря

Россия готова рассмотреть возможность реанимировать «зерновую сделку», как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции. Об этом президент Владимир Путин сказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после российско-турецких переговоров. Путин напомнил, что Россию вынудили принять решение о приостановке соглашения, поскольку западные страны отказываются выводить из-под санкций экспорт нашего зерна и удобрений, возобновлять поставки в Россию агротехники и запчастей, снимать проблемы с логистикой и фрахтом судов, банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок.



Кроме того, подчеркнул Путин, Запад обманывал нас насчет гуманитарных целей «черноморской инициативы»: из 32,8 млн т грузов, вывезенных с Украины, более 70% поступили в обеспеченные страны, прежде всего в государства Евросоюза, а не в развивающиеся страны, которые действительно нуждаются в продовольственной помощи. На долю последних пришлось лишь около 3% поставок.



Несмотря на все чинимые препоны, Россия намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли, отметил глава государства. «В этих целях предложили, в частности, организовать поставки 1 млн т зерна из России по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны, — рассказал Путин. — Рассчитываем в этом смысле и на помощь государства Катар, которое по гуманитарным соображениям готово поддержать беднейшие страны».



Также президент добавил, что Россия близка к завершению договоренности с шестью африканскими государствами, куда планируется бесплатно поставить по 25-50 тыс. т зерна. Отгрузки начнутся в ближайшие две-три недели. При этом Путин отметил, что в России в этом году ожидается хороший урожай — около 130 млн т, экспортный потенциал он оценил в 60 млн т.



Однако глава государства подчеркнул, что совместная работа с Турцией и Катаром по поставке 1 млн т зерна не рассматривается как альтернатива «зерновой сделке». «Там есть же еще и Украина, у которой есть свои интересы. Мы это все прекрасно понимаем и отдаем себе в этом отчет, — пояснил Путин. — Так что это не замена, но это, конечно, с нашей стороны огромный вклад. Это было бы с нашей стороны огромным вкладом в решение продовольственных проблем африканских стран».



В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что страна готова приложить все усилия, переработать 1 млн т зерна и отправить полученную муку беднейшим африканским странам. Вместе с тем он отметил, что Турция подготовит новый пакет консультаций с ООН, сделав акцент на ожиданиях России от «зерновой сделки». «Считаю, что мы сможем достичь результата в этом плане. <…> И верим, что в кратчайшее время мы достигнем результата в плане этой сделки», — сказал он.



Турецкая газета Sabah со ссылкой на источники ранее писала, что для возобновления «зерновой сделки» ООН предложила начать переговоры по разморозке активов российских компаний по производству удобрений в Европе и подключению Россельхозбанка к SWIFT. Однако ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в ООН сообщал, что планов подключать Россельхозбанк к SWIFT для восстановления «зерновой сделки» нет.



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