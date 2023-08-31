Альтернативой «зерновой сделке» может стать поставка 1 млн тонн зерна на переработку в Турцию

«Зерновая сделка» была приостановлена с 18 июля Порт «Усть-Луга»

Москва рассматривает предложение президента Владимира Путина о поставке 1 млн т зерна в Турцию для переработки и последующей отправки в нуждающиеся страны, говорится на сайте МИД России. Министры иностранных дел нашей страны и Турции планируют обсудить детали этой инициативы. Россия рассматривает этот проект как альтернативу «зерновой сделке». Предполагается, что поставки могут быть организованы по льготной цене при финансовом обеспечении Катара.



«Будет обсуждена ситуация, сложившаяся после прекращения 18 июля этого года действия черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов. Вновь доведем до турецкой стороны российскую позицию, отраженную в заявлении Минобороны от 19 июля этого года. В соответствии с ней после завершения сделки все идущие на Украину суда считаются потенциальными перевозчиками военных грузов, вовлеченными в конфликт на стороне Киева», — подчеркнули в МИД.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что в новой идее пока нет полной ясности. «Неизвестно, как будет построена логистика, сколько будет стоить товар, кто и в каком объеме будет получать за это деньги, возьмет ли Турция на себя вопрос перевозки зерна. Должна быть прозрачная и понятная схема. Вряд ли на сегодняшний день кто-то сможет ответить на эти вопросы», — сказал он «Агроинвестору».



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле затрудняются предположить, насколько результативными будут обсуждения на высшем уровне возможной альтернативы «зерновой сделке», пишет «Интерфакс». «Каких-то конкретных итогов этого обсуждения пока нет. Но предстоят в Москве и сегодня, и в самое ближайшее время на высшем уровне обсуждения этой темы, конечно», — сказал Песков. Источник РИА «Новости», участвующий в переговорах по возобновлению действия черноморской зерновой инициативы, заявил, что эти переговоры проходят очень сложно.



«Зерновая сделка» была приостановлена с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о своем возражении против ее продления. Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, поскольку западные страны не собирались исполнять свои обещания. Глава государства также обращал внимание, что большая часть украинского зерна была вывезена Западом в свои государства, и главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, так и не была достигнута.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова накануне в ходе брифинга сообщила, что «зерновой сделки» без участия России быть не может, так как «это невозможно физически», писали «Ведомости». Кроме того, ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что Турция 31 августа — 1 сентября на переговорах в Москве предложит возобновить «зерновую сделку» в ее прежнем формате. По его словам, в Анкаре считают зерновой коридор, созданный в 2022 году на основе стамбульских договоренностей, наиболее оптимальным и безопасным.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

