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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Деметра-Холдинг» приобрел элеваторы в Ульяновской и Волгоградской областях

Это позволит расширить пропускную способность экспортной инфраструктуры компании

| Агроинвестор |

Общая мощность хранения на двух элеваторах — 170 тысяч тонн
Общая мощность хранения на двух элеваторах — 170 тысяч тонн

Компания «Деметра Трейдинг», дочернее предприятие , приобрела «Димитровградский элеватор» в Ульяновской области и «Чернышковский элеватор» в Волгоградской области, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу холдинга. Это позволит увеличить присутствие компании в сегменте элеваторов и получить дополнительные мощности хранения зерна в регионах, где они расположены. Также приобретение новых элеваторов позволит «Деметра-Холдингу» расширить пропускную способность его экспортной инфраструктуры.

Мощность хранения «Димитровградского элеватора» составляет 90 тыс. т зерна, он принимает различные зерновые культуры, включая пшеницу всех классов, ячмень, рожь, а также подсолнечник. Элеватор осуществляет отгрузку зерна как по железной дороге (960 т в смену), так и автотранспортом (1,34 тыс. т в смену). «Чернышковский элеватор» может вместить до 80 тыс. т пшеницы, ячменя и подсолнечника. Его возможности по отгрузке составляют 800 т в смену по железной дороге и столько же автотранспортом.

28 августа пресс-служба «Деметра-Холдинга» сообщала, что его Ипатовский комбинат хлебопродуктов (ИКХП) и Октябрьский элеватор достигли рекордных объемов отгрузок зерна по железной дороге за первое полугодие 2023 года. ИКХП отгрузил 154 тыс. т зерна, Октябрьский элеватор — 132 тыс. т. Оба предприятия стали лидерами в своих регионах — ИКХП в Ставропольском крае, а Октябрьский элеватор — в Волгоградской области. Общий объем отгрузок ИКХП за сезон-2022/23 составил 222 тыс. т, у Октябрьского элеватора — 310 тыс. т. Это превышает результаты прошлого сезона в полтора и два раза соответственно. Управляющий директор «Деметра Трейдинг» Роман Крон, слова которого приводятся в сообщении, отмечал, что рекордные результаты были достигнуты благодаря запуску маршрутных отправок и бесперебойному снабжению зерном со стороны торгового подразделения компании. 

В состав «Деметра-Холдинга» входят крупнейшие российские зерновые терминалы, такие как Новороссийский зерновой терминал (100%), (35,36%) и зерновой терминальный комплекс «Тамань» (50%). Также холдингу принадлежит 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании» и 100% железнодорожных операторов «», «ЛП Транс», «Грузовая компания» и «ТрансЛес». Компания также владеет 100% маркетплейса для аграрного бизнеса поле.рф и 75,01% Smartseeds — ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России.

В начале июля ВТБ вышел из капитала «Деметра-Холдинга», сообщал глава банка Андрей Костин. «Мы вышли из зернового бизнеса. У нас была доля в "Деметра-холдинге", меньше контроля, там около 45%. Мы ее (долю) реализовали. Не могу сказать, кто покупатель, — это его право заявлять о себе. Цена объективная, маржа приличная», — говорил Костин.

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