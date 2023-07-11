Инвестфонд из Омана купит долю в «Деметра-холдинге»

Сделка сложноструктурированная, одним из ее этапов является допэмиссия акций «Деметра-Холдинг»

Компания из Омана Southern Sea Investment LLC приобретет долю в российском «Деметра-холдинге», пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к планирующейся сделке. В «Деметра-холдинге» подтвердили эту информацию, уточнив, что бенефициаром Southern Sea Investment LLC является инвестиционный фонд, принадлежащий государству Оман. Какую долю получит оманская компания, не уточняется, сумма сделки также не раскрывается, равно как и сроки ее завершения.



Сделка по вхождению оманского инвестиционного фонда в состав акционеров «Деметра-холдинга» еще не финализирована, реализован только первый этап, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что сделка сложноструктурированная, одним из ее этапов является допэмиссия. По его словам, Southern Sea Investment LLC — не прямой покупатель, а якорный инвестор — один из покупателей допэмиссии, которую проводит зерновой холдинг. Также источник издания отметил, что по результатам сделки доли российских владельцев «Деметра-холдинга» будут увеличены, однако эти данные не будут раскрываться.



На прошлой неделе глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что госбанк вышел из капитала «Деметра-холдинга», продав долю в 45% по «объективной цене» и «с приличной маржой». Покупатель не называется, по словам Костина, «это его право заявлять о себе».



В июне Костин в интервью Reuters говорил, что покупателями акций холдинга могут быть не только российские компании. Претендентов он не называл, но отмечал, что они будут из дружественных стран. На вопрос Reuters могут ли это быть покупатели из Китая, Костин сказал, что «у нас много друзей, более 100 стран не поддержали антироссийские санкции», так что банк выберет одну из них.



ВТБ создал вертикально интегрированный «Деметра-холдинг» на базе зерновых и логистических активов. Сейчас это крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и трейдинга. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. В состав холдинга входят крупнейшие российские зерновые терминалы — Новороссийский зерновой терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,36%), зерновой терминальный комплекс «Тамань» (50%). Также холдингу принадлежат 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании», 100% железнодорожных операторов «Русагротранс», «ЛП Транс», «Грузовая компания» и «ТрансЛес», а также 100% маркетплейса для аграрного бизнеса поле.рф и 75,01% Smartseeds — ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России. Компании также принадлежит 100% акций крупного зернового трейдера «Деметра Трейдинг», Октябрьского элеватора, Ипатовского комбината хлебопродуктов и Дишнинского элеватора.



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