Введенные против банка санкции мешали работе холдинга М. Стулов

ВТБ вышел из капитала «Деметра-холдинга», об этом глава банка Андрей Костин сообщил «Интерфаксу» в кулуарах Финансового конгресса Банка России. «Мы вышли из зернового бизнеса. У нас была доля в "Деметра-холдинге", меньше контроля, там около 45%. Мы ее (долю) реализовали. На днях сделку закрыли. Не могу сказать, кто покупатель, — это его право заявлять о себе. Цена объективная, маржа приличная», — цитирует Костина агентство.



О том, что ВТБ намерен продать свои 45% акций в «Деметра-холдинге» и ведет переговоры как с российскими, так и с иностранными покупателями, «Агроинвестор» писал в июне. ВТБ видит для себя мало перспектив в зерновом бизнесе, кроме того, введенные против банка санкции мешают работе холдинга, пояснял тогда Костин в интервью Reuters. Он говорил, что покупатели уже найдены, причем «может быть, будут не только российские», однако не назвал претендентов на пакет акций.



ВТБ создал вертикально интегрированный «Деметра-Холдинг» на базе зерновых и логистических активов. Сейчас это крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и трейдинга. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой.



В состав холдинга входят крупнейшие российские зерновые терминалы — Новороссийский зерновой терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,36%), зерновой терминальный комплекс «Тамань» (50%). Также холдингу принадлежат 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании», 100% железнодорожных операторов «Русагротранс», «ЛП Транс», «Грузовая компания» и «ТрансЛес», а также 100% маркетплейса для аграрного бизнеса поле.рф и 75,01% Smartseeds — ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России. Компании также принадлежит 100% акций крупного зернового трейдера «Деметра Трейдинг», Октябрьского элеватора, Ипатовского комбината хлебопродуктов и Дишнинского элеватора.



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