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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Danone рассматривает «ЭкоНиву» как основного покупателя своих российских активов

Ранее активы компании оценивались в 1 млрд евро

| Агроинвестор |

Подобные сделки требуют разрешения от правительственной комиссии
Подобные сделки требуют разрешения от правительственной комиссии

Французская компания , ранее решившая продать свой российский бизнес, делает ставку на «ЭкоНиву» в качестве его покупателя, пишет «Прайм» со ссылкой на свои источники. По информации агентства, ранее оценивала стоимость подразделения в 1 млрд евро, но, по неофициальным оценкам, цена сделки может быть гораздо ниже — примерно 360 млн евро. Ранее на сайте говорилось, что в стране у компании 18 предприятий, на них работает более 10 тыс. человек. «» воздержалась от комментариев на тему возможной сделки.

Головная компания «» — Ekosem Agrar AG — расположена в Германии, поэтому для сделки потребуется посредник, пишет «Прайм». По его информации, для этого создает в Дубае дочернюю компанию, которая будет проводить сделку по 80% российских активов, 20% оставит себе. Затем Ekosem Agrar AG купит эти активы уже у дубайской «дочки» .

Подобные сделки не могут остаться без внимания российского регулятора по целому ряду причин, обращает внимание «Прайм». Российский бизнес — это стратегически важный актив, на который претендует покупатель, управляемый из Германии. Согласно указу президента, при участии в процедуре резидентов недружественных стран купля-продажа активов может совершаться на основании разрешения правительственной комиссии. В нее в том числе входит ФАС, которая контролирует сделки на сумму свыше 7 млрд руб. Полномочиями давать официальные разъяснения по вопросам заключения и исполнения сделок наделен Минфин, и, по оценке «Прайм», вряд ли ведомство даст положительное заключение. 

Аналитик ФГ «» Анна Буйлакова говорит, что «» — крупнейший производитель сырого молока в России и его крупный переработчик с узнаваемыми брендами — выглядит как хороший претендент на бизнес . «В случае приобретения таких активов компания может получить синергетический эффект от увеличения производства, объединения административных функций. Компании, вероятно, придется провести работу над ребрендингом мировых марок , заново "познакомить" покупателя с продукцией под новыми названиями», — прокомментировала она «». По словам Буйлаковой, выручка от продаж в России в 2022 году составила порядка 1,66 млрд евро (6% общей выручки), то есть при возможной стоимости сделки в 360 млн евро российские активы оценены по мультипликатору P/S 0,2х, что весьма дешево. Например, оценивается рынком в 1,3х P/S NTM, крупные китайские производители молочных продуктов Inner Mongolia Yili и China Mengniu Dairy оцениваются в 1,3х P/S и 1,0х P/S соответственно.

Управляющий партнер, адвокат юридической группы «Ратум» Ольга Романова напоминает, что заводы работают в нескольких регионах России, доля рынка компании составляет 35%. Соответственно, для управления такими активами нужны знания, ресурсы, менеджмент и др. По ее мнению, правительственная комиссия при рассмотрении сделки будет обращать особое внимание на социальные обязательства, которые возьмет на себя новый владелец. Среди них Романова перечисляет сохранение рабочих мест на предприятиях, входящих в холдинг .

«Также возможно, что при рассмотрении вопроса будет учитываться и лицо компании, которая будет приобретать активы, и то, насколько она способна выполнять социальные обязательства. Социальная сфера для поддержания гражданского общества имеет очень большое значение», — прокомментировала «» Романова. Штефан Дюрр (основатель и президент «-АПК Холдинга»), продолжает она, по указу президента получил российское гражданство за заслуги перед сельским хозяйством. Кроме того, этот человек имеет авторитет и на международном уровне. Однако в любом случае, сделка будет непростой — слишком много активов, и управлять ими сможет только крупный игрок.

Ранее «» уже упоминалась среди претендентов на покупку активов . В списке интересантов также назывались «», «», «Черноголовка», им. Н. И. Ткачева, «Агранта», «Румелко» и . Также аналитики отмечали, что, вероятно, передаст бизнес менеджменту, сохранив опцион на обратный выкуп. При этом в начале апреля стало известно, что намерена отказаться от использования своих международных брендов (Activia, Alpro, Actimel и ) в России.

Буйлакова ранее говорила «», что, скорее всего, выберет покупателя с компетенциями в пищепроме. «В пользу покупателя может также говорить наличие собственного производства сырья. С этой точки зрения такие крупные производители сырого молока и переработчики, как “” и "Агрокомплекс " им. Н. И. Ткачева выглядят как возможные покупатели», — отмечала она. При этом, по словам исполнительного директора компании Константина Корнеева, новому владельцу активов не составит больших трудов наладить систему продаж: покупатели сегмента b2b согласятся поставить эту продукцию на полку, даже если собственнику придется разрабатывать торговые марки с нуля или же подключать мощности к производству продукции под уже имеющимися брендами нового владельца.

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