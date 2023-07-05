Danone рассматривает «ЭкоНиву» как основного покупателя своих российских активов

Подобные сделки требуют разрешения от правительственной комиссии Danone

Французская компания Danone, ранее решившая продать свой российский бизнес, делает ставку на «ЭкоНиву» в качестве его покупателя, пишет «Прайм» со ссылкой на свои источники. По информации агентства, Danone ранее оценивала стоимость подразделения в 1 млрд евро, но, по неофициальным оценкам, цена сделки может быть гораздо ниже — примерно 360 млн евро. Ранее на сайте Danone говорилось, что в стране у компании 18 предприятий, на них работает более 10 тыс. человек. «ЭкоНива» воздержалась от комментариев на тему возможной сделки.



Головная компания «ЭкоНивы» — Ekosem Agrar AG — расположена в Германии, поэтому для сделки потребуется посредник, пишет «Прайм». По его информации, для этого Danone создает в Дубае дочернюю компанию, которая будет проводить сделку по 80% российских активов, 20% Danone оставит себе. Затем Ekosem Agrar AG купит эти активы уже у дубайской «дочки» Danone.



Подобные сделки не могут остаться без внимания российского регулятора по целому ряду причин, обращает внимание «Прайм». Российский бизнес Danone — это стратегически важный актив, на который претендует покупатель, управляемый из Германии. Согласно указу президента, при участии в процедуре резидентов недружественных стран купля-продажа активов может совершаться на основании разрешения правительственной комиссии. В нее в том числе входит ФАС, которая контролирует сделки на сумму свыше 7 млрд руб. Полномочиями давать официальные разъяснения по вопросам заключения и исполнения сделок наделен Минфин, и, по оценке «Прайм», вряд ли ведомство даст положительное заключение.



Аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова говорит, что «ЭкоНива» — крупнейший производитель сырого молока в России и его крупный переработчик с узнаваемыми брендами — выглядит как хороший претендент на бизнес Danone. «В случае приобретения таких активов компания может получить синергетический эффект от увеличения производства, объединения административных функций. Компании, вероятно, придется провести работу над ребрендингом мировых марок Danone, заново "познакомить" покупателя с продукцией под новыми названиями», — прокомментировала она «Агроинвестору». По словам Буйлаковой, выручка Danone от продаж в России в 2022 году составила порядка 1,66 млрд евро (6% общей выручки), то есть при возможной стоимости сделки в 360 млн евро российские активы оценены по мультипликатору P/S 0,2х, что весьма дешево. Например, Danone оценивается рынком в 1,3х P/S NTM, крупные китайские производители молочных продуктов Inner Mongolia Yili и China Mengniu Dairy оцениваются в 1,3х P/S и 1,0х P/S соответственно.



Управляющий партнер, адвокат юридической группы «Ратум» Ольга Романова напоминает, что заводы Danone работают в нескольких регионах России, доля рынка компании составляет 35%. Соответственно, для управления такими активами нужны знания, ресурсы, менеджмент и др. По ее мнению, правительственная комиссия при рассмотрении сделки будет обращать особое внимание на социальные обязательства, которые возьмет на себя новый владелец. Среди них Романова перечисляет сохранение рабочих мест на предприятиях, входящих в холдинг Danone.



«Также возможно, что при рассмотрении вопроса будет учитываться и лицо компании, которая будет приобретать активы, и то, насколько она способна выполнять социальные обязательства. Социальная сфера для поддержания гражданского общества имеет очень большое значение», — прокомментировала «Агроинвестору» Романова. Штефан Дюрр (основатель и президент «ЭкоНива-АПК Холдинга»), продолжает она, по указу президента получил российское гражданство за заслуги перед сельским хозяйством. Кроме того, этот человек имеет авторитет и на международном уровне. Однако в любом случае, сделка будет непростой — слишком много активов, и управлять ими сможет только крупный игрок.



Ранее «ЭкоНива» уже упоминалась среди претендентов на покупку активов Danone. В списке интересантов также назывались «Русагро», «Черкизово», «Черноголовка», «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, «Агранта», «Румелко» и АФК «Система». Также аналитики отмечали, что, вероятно, Danone передаст бизнес менеджменту, сохранив опцион на обратный выкуп. При этом в начале апреля стало известно, что Danone намерена отказаться от использования своих международных брендов (Activia, Alpro, Actimel и Danone) в России.



Буйлакова ранее говорила «Агроинвестору», что, скорее всего, Danone выберет покупателя с компетенциями в пищепроме. «В пользу покупателя может также говорить наличие собственного производства сырья. С этой точки зрения такие крупные производители сырого молока и переработчики, как “ЭкоНива” и "Агрокомплекс " им. Н. И. Ткачева выглядят как возможные покупатели», — отмечала она. При этом, по словам исполнительного директора компании «Ринкон Менеджмент» Константина Корнеева, новому владельцу активов не составит больших трудов наладить систему продаж: покупатели сегмента b2b согласятся поставить эту продукцию на полку, даже если собственнику придется разрабатывать торговые марки с нуля или же подключать мощности Danone к производству продукции под уже имеющимися брендами нового владельца.



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