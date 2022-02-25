ВТБ снизил свою долю в «Деметра-Холдинге»

ВТБ попал под санкции Запада в связи с началом военной операции на Украине М. Стулов

ВТБ перестал быть контролирующим акционером «Деметра-холдинга», снизив в результате допэмиссии свою долю с 50% плюс одна акция до 45,001%, следует из информации, опубликованной на сайте компании. Доли других акционеров увеличились: компании «Гранум» Таймураза Боллоева теперь принадлежит 27,5% (было 25%), Marathon Group Александра Винокурова — 27,499% (24,999%).



«Деметра-холдинг» завершил плановую процедуру увеличения уставного капитала, длившуюся около двух месяцев, решение было принято ключевыми инвесторами в рамках стратегии развития бизнеса, утвержденной в начале 2021 года, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на компанию. По информации РБК, привлеченные средства будут направлены на снижение долговой нагрузки. Холдинг намерен продолжить развивать ключевые направления бизнеса и «выстраивание эффективной вертикально интегрированной экосистемы зерновой логистики, трейдинга и экспорта».



24 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций против ВТБ с заморозкой его активов в этой стране. Позже об аналогичном решении объявили власти США. Санкции в отношении крупнейших российских банков были введены в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик и началом военной операции на Украине. ВТБ также сообщил о снижении своей доле в «Почта Банке» до менее чем 50% и передал контрольный пакет в футбольном клубе «Динамо» Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо».



«Деметра-Холдинг» объединяет инфраструктурные компании на рынке экспортной логистики зерна. Ему принадлежит пакет 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании», Новороссийский зерновой терминал и доля Новороссийского комбината хлебопродуктов (35,5%). Также компания на паритетных началах с Glencore владеет зерновым терминалом в Тамани, контрольными пакетами «Рустранскома» (в него входит «Русагротранс» - крупнейший перевозчик зерна по железной дороге) и экспортер зерна «Деметра-Трейдинг» (прежнее название — «Мирогрупп ресурсы»).

