«Деметра Трейдинг» запускает товарные аукционы на Национальной товарной бирже

Выход крупных игроков на биржу стимулирует развитие зернового рынка и позволяет прозрачно определять рыночные цены «Деметра Трейдинг»

«Деметра Трейдинг» (трейдинговое подразделение «Деметра-Холдинга») запустит товарные аукционы по закупке пшеницы на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу «Московская биржа»). Их старт намечен на 18 сентября. По итогам аукционов будут заключаться биржевые договоры купли-продажи с поставкой в порт Новороссийска автомобильным и железнодорожным транспортом. «Участники аукционов получают удаленный доступ к торгам, равные условия, конкурентное ценообразование. “Деметра Трейдинг”, как часть “Деметра-Холдинга”, — одного из крупнейших в стране собственников железнодорожной и портовой инфраструктуры — гарантирует поставщикам эффективно выстроенную логистику и квоты на терминалах», — сообщается на сайте НТБ.



Выход на товарную биржу таких крупных инфраструктурных компаний как «Деметра-Холдинг» стимулирует развитие зернового рынка и дает возможность сформировать на единой биржевой площадке необходимую ликвидность и прозрачно определять рыночные цены на товары, говорится в сообщении. Проведение регулярных торгов уже позволило сформировать понятный индикатор цены с поставкой на условиях СРТ в порт Новороссийск, который выступил базой для запуска расчетного фьючерса на пшеницу.



По словам управляющего директора «Деметра Трейдинг» Романа Крона, общая цель участников зернового рынка — формирование организованного и доступного для широкого круга сельхозпроизводителей биржевого рынка зерна. Последние получают надежный канал сбыта, а «Деметра Трейдинг» выступает гарантом выполнения сделки и готова поддерживать поставщиков на каждом этапе — от получения доступа к аукционам до обеспечения оптимальной транспортной логистики закупленных объемов. Директор НТБ Никита Захаров уверен, что аукционы, организуемые «Деметра Трейдинг», создадут дополнительную привлекательность биржевых торгов, дадут рынку новых участников и новые объемы.



Первые зерновые аукционы были запущены на НТБ два года назад. За это время объем торгов превысил 2,5 млн т, при этом за сезон-2022/23 через аукционы было реализовано более 1,5 млн т пшеницы. В денежном выражении объем торгов составил 42 млрд руб. На данный момент в торгах принимают участие 460 компаний, из которых 46 являются заказчиками аукционов.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что «Деметра Трейдинга» решила пойти по пути «Объединенной зерновой компании» (ОЗК), которая также проводит товарные аукционы на бирже. По его словам, это логичный шаг, который позволит сделать закупки более массовыми и дополнительно загрузит внушительные мощности «Деметра-Холдинга» в портах. Товарные аукционы на закупку пшеницы в целом пользуются спросом у сельхозпроизводителей, отмечает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Он также считает, что это логичный шаг для «Деметры». «У них очень большие объемы (для логистики и хранения), хочется иметь свой бенчмарк», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. По его словам, минусы таких аукционов заключаются в относительно небольших на данный момент объемах закупок и логистических сложностях, поскольку сейчас аукцион не решает проблемы с вывозом зерна от аграриев.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут говорит, что биржевой механизм позволяет прогнозировать изменения на рынке и их возможные последствия. «Главное — он прозрачен: это не просто договоренность между участниками. Так что решение компании можно только приветствовать», — добавляет он. По словам Корбута, для «Деметра-Холдинга» запуск товарных аукционов на бирже вполне логичен: во-первых, это способствует формированию ценового индекса. Во-вторых, «Деметра-Холдинг» — крупный игрок, и аукционы говорят о готовности компании к прямым контактам и открытым торговым операциям. Кроме того, это позволяет холдингу прогнозировать свои возможности. «Не думаю, что все их закупки перейдут на биржевой механизм, но даже там, где они ведутся региональными менеджерами, это даст ценовой ориентир для деятельности — позволит повысить прозрачность работы в регионах», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



«Деметра Трейдинг» входит в число крупнейших зерновых трейдеров России. Основные виды реализуемой продукции — пшеница, ячмень, кукуруза, масличные агрокультуры. Головная структура — «Деметра-Холдинг» — крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой.

