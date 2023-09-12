Экспорт продукции АПК с Дальнего Востока вырос почти на 30%

В прошлом году объем экспорта из регионов ДФО составил $5,5 млрд в денежном выражении Pixabay

За восемь месяцев этого года Россия экспортировала с Дальнего Востока продукцию АПК на $2,9 млрд — почти на 30% больше, чем за аналогичный период 2022-го, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет ТАСС. «Дальний Восток занимает достаточно большую долю в российском экспорте. По прошлому году объем экспорта из регионов Дальнего Востока составил $5,5 млрд в денежном выражении», — уточнил министр.



Основным товаром, который поставляется на экспорт из регионов ДФО, является рыба, ключевым потребителем — Китай, рассказал Патрушев. «С учетом нынешней ситуации чуть снизились поставки в Японию и Южную Корею, но, тем не менее, они сохраняются», — добавил он. При этом, по словам главы агроведомства, появились и другие страны, которые заинтересованы в поставках рыбной продукции из регионов Дальнего Востока: это Сирия, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла, Иран. Министр считает, что отгрузки в эти страны будут только расти.



«При этом, конечно, экспорт Дальнего Востока — это не только рыба. Это в том числе и соя, и кукуруза, и продукция с более высокой добавленной стоимостью, такая, например, как растительные масла, — перечислил Патрушев. — Соответственно, меры поддержки, которые есть и на федеральном, и на региональном уровне, будут способствовать увеличению объемов поставок».



Ранее на совместном заседании комитетов Госдумы по контролю и аграрным вопросам Патрушев говорил, что в целом с начала года Россия поставила на экспорт продукции АПК на $28 млрд — почти на 25% больше, чем год назад. «Рассчитываем, что по итогам года Россия вновь подтвердит статус нетто-экспортера продовольствия», — отмечал глава Минсельхоза. Ведомство рассчитывает, что в этом году объем поставок сельхозсырья и продовольствия на внешние рынки составит не менее $42 млрд. В 2022-м объем вывоза достиг $41,6 млрд.



Накануне в ходе сессии ВЭФ «Евразийский агроэкспресс: новые возможности для торговли в АТР» руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук назвал три фактора, которые будут способствовать повышению конкурентоспособности российского экспорта, в частности аграрной продукции. Первое — это развитие портовой и железнодорожной инфраструктуры Дальнего Востока, а также Северного морского пути и коридора «Север-Юг».



«Конечно, важна увязка развития направленной на экспорт портовой инфраструктуры с развитием железнодорожной инфраструктуры Дальневосточного полигона, подвижного состава, с тем чтобы бизнес успешно решал свои задачи по переориентации экспорта на Азиатско-Тихоокеанский регион — отметил Сергейчук (цитата по пресс-релизу ВТБ). — Но обращу внимание на другие два маршрута: “Север-Юг” и Северный морской путь. Я считаю, что оба маршрута имеют большое значение для экспорта аграрной продукции». По его словам, перевозки по этим коридорам могут идти, в частности, в Китай и Индию, где есть огромный потенциал роста.



Второе направление снижения себестоимости экспорта — это развитие платежной инфраструктуры. Это самое востребованное у бизнеса и сложное направление, уверен представитель ВТБ. Третий фактор повышения конкурентоспособности российской агропродукции — международная кооперация. «Конкуренция, развитие отечественных решений и международная кооперация приводят к тому, что стоимость услуг снижается. Это приводит к росту конкурентоспособности нашего товара, снижению его конечной себестоимости, что увеличивает спрос со стороны потребителей», — пояснил Сергейчук. Развитие кооперации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, увеличение товаропотоков и денежных потоков с российской стороны и стороны партнеров приведет к росту экономики как в России, так и в странах-партнерах, резюмировал он.



Директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина в ходе той же сессии ВЭФ обратила внимание, что конкурентоспособность российских экспортеров продукции АПК обеспечивается не только за счет таких факторов, как цена, качество, отдельные полезные свойства продукции, но и за счет времени выхода на рынок, эффективности транспортировки и распределения продукции.



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