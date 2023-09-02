Узбекистан: перспективы для экспортеров и инвесторов в АПК

В республике есть свободная ниша для создания перерабатывающих предприятий Pixabay

Узбекистан является перспективным партнером для России как в части поставок продуктов питания, так и в направлении инвестиций. Об этом исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев рассказал в ходе организованного совместно с «Агроинвестром» вебинара «Потенциал сотрудничества России и Узбекистана в сфере поставок продукции сельского хозяйства».



Население республики составляет свыше 35 млн человек и ежегодно увеличивается на 800-900 тыс. человек. При этом Узбекистан является нетто-импортером продовольствия и долгое время будет им оставаться. В стране почти 27 млн га земель сельхозназначения, из которых обрабатывается только 3,5 млн га. «Причина этого — ограниченность водных ресурсов, необходимость организации системного орошения», — пояснил Корнеев. Большинство агрокластеров Узбекистана ориентированы на производство хлопка. Кроме него, в республике выращивается пшеница — в прошлом году ее доля составила 28,2% в общем объеме производства пищевой сельхозпродукции в стране, картофель (15,5%), морковь (15,2%), бахчевые (10,9%), томаты (9,9%), виноград (7,9%). Также производятся яблоки (5,9%), кукуруза (3%), абрикосы (2%), рис (1,6%). Эта продукция составляет основу аграрного экспорта страны.



Если говорить об экспорте продовольствия из России в Узбекистан, то важно понимать специфику товарооборота в республике. В структуре розничной торговли на долю современного ритейла, по данным «Ринкон Менеджмент», в стране приходится лишь 8-10% продаж. «Это очень мало по сравнению с той же Россией, и это огромный потенциал для развития поставок продуктов питания при условии, что он ориентирован на современный формат, то есть, на ритейл», — отметил Корнеев. При этом страна становится все более открытой для различных форматов торговли, появляются ритейлеры из разных стран, в том числе из России, соответственно, приходит понятный для экспортеров менеджмент, стандарты работы и требования к продукции. Корнеев прогнозирует, что во многом тенденции развития ритейла в Узбекистане будут повторять тренды Турции и ОАЭ. «В стране очень динамично растут местные ритейлеры, появляются зарубежные, развивается доставка», — говорит он.



Потребители в Узбекистане очень любят российские продукты, считая их качественными, и в целом доверие покупателей к импорту выше, чем к местной продукции, сказала в ходе вебинара директор по закупкам компании Schiever Uzbekistan (сеть магазинов Bi1) Ольга Кондратьева. При этом важным фактором для потребителей республики является цена. Снизить ее можно за счет локализации производств в стране, чтобы не закладывать в стоимость товаров расходы на их доставку, считает она. В частности, в республике есть свободная ниша для создания перерабатывающих предприятий, продукция которых будет широко востребована в современных каналах торговли. Развитие экономики страны, а также создание там дополнительных рабочих мест будет положительно влиять и на динамику платежеспособного спроса, добавляет Корнеев.



На долю животноводческой отрасли в стране приходится 48% производства всей продукции АПК. Основной вид выпускаемого мяса — говядина (74% по итогам прошлого года), на втором месте — баранина (15,3%), на третьем — птица (9,7%). При этом, подчеркивает Корнеев, эффективность производства животноводческой продукции прежде всего, баранины и птицы, в Узбекистане в четыре раза уступает показателям российских и казахских компаний — основных поставщиков этой продукции в республику. Это делает местную продукцию конкурентоспособной только в сегменте «охлажденки».



Все производства, которые станут создаваться в Узбекистане, будут опираться на две тенденции — растущий внутренний рынок и ритейл, который формирует спрос, а также на развитие экспорта, считает Корнеев. «Сейчас Узбекистан активно налаживает торговлю с Афганистаном, Пакистаном, Китаем, идет развитие поставок в Сингапур, есть аккредитованные узбекские предприятия на отгрузки в Японию. Также республика сотрудничает со странами Персидского Залива», — перечисляет он.



Эффективность производства в Узбекистане ниже, чем в России и Казахстане прежде всего из-за невысокой урожайности кормовых культур, а также существенных затрат на их производство, в первую очередь на воду. Соответственно, строительство современных животноводческих комплексов, обеспечивающих достижение оптимальных производственных показателей, заложенных генетическим потенциалом животных и птицы, имеет хорошие перспективы. По оценке «Ринкон Менеджмент», потенциал роста производственной эффективности в стране составляет 200-350% от текущих значений. «Дешевый белок животного происхождения, причем как мясной, так и молочный, там очень востребован», — подчеркивает Корнеев. Правда, с молочным животноводством будет чуть сложнее, потому что придется решать вопрос с сырьевой базой, тогда как для развития птицеводства в стране уже есть реализованные проекты по производству кормов.



В числе перспективных направлений для инвестиций в агросектор Узбекистана Корнеев также называет создание интенсивных садов для выращивания современных сортов косточковых вместо существующих, с устаревшим сортовым составом. Третье направление — производство кондитерских изделий и специалитетов, в том числе, для поставок в Россию, страны Персидского Залива и Китай. «Последний очередной конфетой не удивить, а вот специалитетом из Узбекистана — еще как», — считает эксперт.



Еще одно интересное направление для инвесторов в республике — детское питание, изготовленное по стандарту халяль. Потенциал его сбыта — страны Персидского Залива, Китай, Казахстан. Кроме того, перспективны любые направления переработки и создания готовых продуктов, в частности сушка и заморозка овощей. «Все, что позволяет удлинить логистику группы фреш — овощей и фруктов, которые производятся в большом количестве, однозначно будет востребовано, — уверен Корнеев. — И самое главное, что государство активно поддерживает проекты, связанные с глубокой переработкой сырья или увеличением их сроков годности». В том числе в стране можно организовать производство органической продукции и выйти с ней на рынок Европы, который готов покупать ее по высоким ценам, добавляет Корнеев.



В числе преимуществ инвестиций в агропредприятия на территории Узбекистана Корнеев называет наличие у республики программы по развитию целевых секторов АПК, которой смогут воспользоваться желающие реализовывать в стране инвестиционные проекты. «Вы вправе рассчитывать на серьезную государственную поддержку, так как страна очень заинтересована в инвестициях, в приходе технологий, качественного менеджмента», — рассказал Корнеев. При этом он обращает внимание на низкий уровень конкуренции со стороны местных игроков, дешевую рабочую силу, наличие специальных экономических зон для создания перерабатывающих предприятий, доступ ко всем зарубежным технологиям, так как страна не под санкциями и открыта для новых решений в области АПК.



В числе рисков для инвесторов в АПК Узбекистана он называет отсутствие права собственности на землю — она предоставляется государством в долгосрочную аренду, дефицит воды и энергоресурсов, низкую эффективность производства сырья (мяса, молока, зерновых), невысокий уровень квалификации персонала, высокое значение личных отношений при реализации инвестиционных проектов, сильное государственное регулирование в области сельского хозяйства. При этом Узбекистан находится в очень высокой динамике взаимодействия с контрагентами из разных стран: сейчас там открываются представительства арабских фондов, которые финансируют проекты, активно заходят зарубежные банки.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

