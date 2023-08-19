Урожай картофеля может превысить 7 млн тонн

Розничные цены на картофель существенно выше закупочных А. Гордеев

По данным Росстата, в 2023 году площади под картофелем в России сократились на 40 тыс. га и составили около 1,07 млн га во всех хозяйствах. Однако сокращение посадок касается в основном ЛПХ, тогда как в товарном секторе общая площадь под культурой выросла с 301,9 тыс. га в 2022-м до 305 тыс. га в текущем году. «В каких-то регионах хозяйства действительно сократили площади под картофелем, хотя и незначительно, в каких-то, наоборот, увеличили. И в целом в товарном секторе можно говорить даже о небольшом росте площадей», — прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.



Глава КФХ «Егорша» (Тульская обл.) Егор Березовский подтверждает, что в ЛПХ произошло снижение площадей под картофелем. Хозяйство занимается семеноводством и реализацией посадочного материала, и к посадочной кампании 2023 года наблюдалось снижение спроса со стороны личных подсобных хозяйств. При этом многие использовали для посадок картофель прошлогоднего урожая, который не удалось продать.



По данным Минсельхоза, к 15 августа в товарном секторе картофель был убран на 19,7 тыс. га, накопано 566,8 тыс. т против 409,7 тыс. т годом ранее. Средняя урожайность увеличилась с 271,7 ц/га до 287,6 ц/га. По словам Красильникова, урожайность уже убранного картофеля, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, действительно несколько выше. «По данным аграриев, вегетация идет неплохо, несмотря на погодные аномалии, — отмечает он. — Если не подведет погода, сбор в товарном секторе может составить более 7 млн т».



Глава КФХ «Цирулев Е. П.» (Самарская область) Евгений Цирулев согласен с прогнозом Картофельного союза: хозяйство рассчитывает на урожай не хуже прошлогоднего. «Однако жаркая погода стала причиной снижения лежкости ранних сортов, сейчас для употребления в пищу картофель отличный, но его нужно довольно быстро продать», — рассказал Цирулев «Агроинвестору». Березовский тоже прогнозирует высокий урожай, если погода не подведет в период уборки, однако также отмечает, что распространение в этом сезоне фитофтороза негативно влияет на сроки хранения картофеля.



Появление на рынке в августе-сентябре больших объемов картофеля с малыми сроками хранения окажет дополнительное давление на закупочную цену. Сегодня средняя оптовая цена на картофель, по данным экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», составляет 15,8 руб./кг. Картофелеводы считают, что для получения прибыли с учетом удорожания энергоносителей и удобрений цена должна быть на уровне хотя бы 20 руб./кг. При этом средняя розничная цена на картофель, по информации Росстата на 14 августа, составила 39,92 руб./кг (38,74 руб./кг годом ранее). Если она и снизятся, то все равно останется значительно выше закупочной цены, как получилось и в прошлом году.



«В торговых сетях цена для покупателей с осени не снижалась и была в разы выше, чем та, по которой они приобретали этот картофель у производителей. В результате на прилавках магазинов картофель зеленел, гнил, приобретал непрезентабельный вид, но не продавался», — констатирует директор Костромского НИИСХ — филиала Исследовательского центра картофеля имени А. Г. Лорха Федор Пуздря. Люди просто сократили количество картофеля в рационе, заменив его относительно дешевыми макаронными изделиями.



Связанное с высоким урожаем прошлого года снижение закупочной цены стало главной причиной сокращения площадей под картофелем в ЛПХ в 2023-м. У небольших предприятий возникли трудности с финансированием новой посевной кампании, крупным игрокам было легче сохранить посадки, но они тоже говорят о финансовых трудностях, поскольку закупочные цены оказались ниже тех, которые закладывали в планы. «Многие хозяйства не смогли реализовать картофель прошлогоднего урожая и вынуждены были утилизировать его сотнями и даже тысячами тонн, — знает Федор Пуздря. — Это привело к большим финансовым потерям, убыткам, а для некоторые хозяйства — к банкротству. Такого шока для картофелеводов я не помню. Цена реализации выращенного картофеля у производителей была часто ниже себестоимости».



В результате из-за понесенных убытков предприятия, производящие продовольственный картофель, сократили закупки, либо вообще не стали приобретать семена в семеноводческих хозяйствах. «В итоге и семеноводы понесли убытки, вынуждены были частично утилизировать хорошие элитные семена. Эту ситуацию можно назвать системным кризисом в отрасли», — считает Пуздря.



Участники рынка отмечают, что ценовая вилка между закупочной и розничной ценой создается не только за счет роста затрат на логистику (удорожание перевозок и хранения), но и за счет цепочки посредников. На конечную цену для потребителя влияет количество трейдеров, которые поставляют товар от производителей до прилавка. В Картофельном союзе работают над созданием условий для прямых поставок «поле-прилавок», которые позволят не только снизить конечную стоимость для покупателя, но и удержать экономически обоснованную для производителя закупочную цену.



Также союз проводит презентации и дегустации, чтобы довести отечественную продукцию до фермеров и рынка, преодолеть инерцию торговых сетей, ориентирующихся, в основном, на европейскую селекцию. «У союза есть предложение по организации в торговых сетях отдельных прилавков под картофель отечественной селекции, это позволит заключать долгосрочные договоры с производителями, давать им возможность планировать выручку. Мы активно двигаемся в этом направлении», — рассказывает Красильников. Он отмечает, что отечественные сорта, которые выращиваются в рамках программы поддержки семеноводства, уже не уступают в качестве популярным импортным, около 30 перспективных российских сортов находятся в различной стадии регистрации и выпуска на рынок.



Кроме того, с 1 января в стране реализуется проект по стимулированию производства картофеля и овощей. В этом году на его финансирование выделено 5 млрд руб. Проект должен поддержать отечественных картофелеводов и способствовать увеличению производства посадочного материала. Минсельхоз ожидает, что к 2025 году объем производства картофеля в товарном секторе увеличится до 7,5 млн т.



Однако Федор Пуздря считает, что ни в коем случае не нужно стимулировать увеличение объемов производства картофеля, пока для этого не сложатся условия. «А они сложатся только тогда, когда существенно расширятся мощности переработки и объемы существующих хранилищ. Вот это государство должно стимулировать», — уверен он. Также, по его мнению, государство должно перейти к квотированию, т. е. гарантировать для каждого производителя цену выше себестоимости на определенный объем картофеля. Если фермер произведет больше — это его проблемы.



Одновременная работа во всех «узких» направлениях позволит создать сбалансированную систему, когда рост производства не сможет негативно отразиться на доходах производителя. «Сейчас в стадии реализации есть достаточно амбициозные проекты по переработке картофеля. Нужно ставить задачи производителям под их загрузку», — добавляет Красильников. В частности, «Мираторг» и сеть заведений быстрого питания «Вкусно — и точка» создают совместное предприятие по переработке картофеля в Орловской области. Общий объем инвестиций в проект составит 17,5 млрд руб. Запуск предприятия намечен на второй квартал 2025 года. Плановый объем производства — 120 тыс. т готовой продукции в год. На территории ОЭЗ «Липецк» на картофелеперерабатывающем предприятии компании «Ви Фрай» ведется строительство второй производственной линии дополнительной мощностью переработки картофеля объемом более 200 тыс. т за сезон. Это позволит заводу в дальнейшем перерабатывать свыше 400 тыс. т картофеля. Сумма инвестиций превысит 13 млрд руб.



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