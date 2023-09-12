В 2023 году объем вылова рыбы в России может превысить 5 млн тонн

Россия будет увеличивать объем добычи водных биологических ресурсов в Мировом океане Pixabay

Объем вылова рыбы в России в 2023 году может превысить прогнозный показатель и составить 5,08 млн т, сказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет ТАСС. Он отметил, что экспорт рыбы ожидается на уровне прошлого года, с увеличением поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион и сокращением — в недружественные страны Евросоюза. Экспорта в США не будет. Шестаков также отметил необходимость развития поставок в Латинскую Америку и страны Ближнего Востока. В целом Россия поставляет рыбную продукцию в 80 стран, уточнил он.



Шестаков также отметил, что объем производства красной икры в России в 2023 году увеличится примерно в два раза по сравнению с предыдущим годом, при этом цена на нее будет низкой. «Икры хватит для всех потребителей, цена будет достаточно низкая, потому что очень много поймали горбуши. А горбуша — это социальный вид лососевых. Она достаточно недорогая и в достаточно хорошем объеме идет на внутренний рынок», — приводит его слова ТАСС.



Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин сказал «Агроинвестору», что в прошлом год вылов рыбы составлял чуть менее 4,9 млн т, в этом году ожидается прибавка на 200 тыс. т. По словам эксперта, стоимость рыбы на российском рынке стабильно высокая и продолжит увеличиваться. Он объяснил это снижением покупательной способности, падением курса рубля, подражанием топлива, инфляцией и так далее.



Экспорт рыбы в этом году продолжит расти, считает Фомин. «Прошлогодняя тенденция к наращиванию поставок продолжится, российскую рыбу активно покупают страны Юго-Восточной Азии. Экспорт туда ежегодно увеличивается, особенно в Китай, который в этом году нарастил закупки на 60%», — отметил Фомин. По его оценке, в этом году экспорт рыбы увеличится с 2,2 млн т до 2,3-2,35 млн т.



Выступая на ВЭФ, Шестаков также рассказал, что о намерении России увеличить объем добычи водных биологических ресурсов в Мировом океане в ближайшие три-пять лет на 200 тыс. т. Он отметил, что многие компании уже изучают возможности для активного присутствия в Мировом океане и выхода на новые рынки. Шестаков выразил уверенность в наличии таких возможностей. Он подчеркнул, что Россия последовательно и четко отстаивает свое право на вылов водных ресурсов в конвенционных районах. По словам Шестакова, борьбу за водные ресурсы «никто не отменял, она будет усиливаться»



Накануне губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал государственный сектор отказаться от закупок импортной рыбы, чтобы увеличить внутренний спрос на российскую продукцию. Это предложение он озвучил на сессии ВЭФ «Океан — эволюция промысла и потребления», писали «Известия». По его словам, следует задействовать те механизмы, которые сейчас существуют по увеличению потребления, связанные с закупками государственным сектором. «Я считаю, что государственный сектор в России не должен закупать рыбу импортного происхождения. Нам нужно смело здесь идти и прямо ограничивать в садиках, школах, больницах, социальных учреждениях закупку рыбы зарубежного происхождения», — говорил Солодов.



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