В России может появиться программа стимулирования потребления рыбы

Росрыболовство предложило субсидировать железнодорожные перевозки горбуши, чтобы сделать ее более доступной для потребителей Росрыболовство

Президент Владимир Путин поручил Минсельхозу заняться организацией работы по подготовке комплекса мер для стимулирования внутреннего потребления рыбной продукции. С инициативой разработать и реализовать соответствующую комплексную государственную программу в ходе совещания главы государства с членами правительства выступил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.



По его словам, программа может включать такие меры, как ограничение закупок импортной рыбы в бюджетном секторе, меры стимулирования производства готовой продукции и социальную рекламу. «Ряд таких механизмов — например, рыбные четверги — мы все хорошо помним по советскому времени. Считаю, что можно было бы их восстановить», — сказал Солодов (цитата по стенограмме на сайте Кремля).



Путин напомнил, что «рыбные четверги» в Советском Союзе возникли из-за нехватки мясной продукции, а не из-за желания Минздрава сбалансировать питание советских граждан. Однако он отметил, что потребление рыбы в 2022 году составило в среднем 22,6 кг на человека при рекомендованной Минздравом норме в 28 кг. Солодов обратил внимание, что это официальные цифры Росстата, тогда как по оценкам отраслевых экспертов, объемы потребления рыбной продукции доходят лишь до 50% от рекомендованной нормы.



Глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе совещания предложил ввести субсидирование железнодорожных перевозок горбуши, чтобы сделать ее более доступной для потребителей. «Уже действует программа субсидирования железнодорожных перевозок социально значимых видов рыбной продукции, но пока только из минтая. И мы уже видим результат — за год вырос объем перевозки минтая в центральную часть России в два раза. Мы предлагаем расширить эту меру и на горбушу», — сказал он. Шестаков добавил, что горбуша — это недорогой и самый массовый вид тихоокеанских лососевых, продукция из нее ориентирована на внутренний рынок и востребована у потребителя.



Лососевая путина идет успешно, к 15 августа вылов достиг 528 тыс. т — это в три раза больше показателя 2022 года, привел данные Шестаков. В целом вылов лососевых в этом году прогнозируется на уровне 600 тыс. т, что станет вторым результатом после рекорда 2018 года, когда было добыто 676 тыс. т. С начала этого года общий улов российских рыбаков уже превысил 3,5 млн т — на 13% выше показателя прошлого года. Также хорошие результаты показывают отечественные рыбоводы, сообщил глава Росрыболовства, за первое полугодие произведено 230 тыс. т продукции аквакультуры, по итогам года ведомство ожидает роста на 5% относительно 2022 года.



Однако с увеличением вылова рыбы возрастает и нагрузка на транспортно-логистическую инфраструктуру, сказал Шестаков в ходе совещания. Ежегодно во время путины наблюдается подорожание поставок рыбы с Дальнего Востока в другие регионы России. «Есть ряд факторов, которые влияют на рост стоимости: это и тарифы в портах, и сезонное завышение цен операторов подвижного состава, — пояснил он. — Мы эту ситуацию без внимания не оставляем. Обратились в ФАС России, для того чтобы проанализировать формирование стоимости услуг железнодорожного и морского транспорта, включая динамику до и во время лососевой путины на Дальнем Востоке. Нам кажется, что там есть возможность для того, чтобы выровнять стоимость доставки именно в такие пиковые моменты».



Владимир Солодов подтвердил, что по сравнению с прошлым годом тариф на перевозку рыбы с Камчатки в Москву вырос на 40-45% и поддержал проведение проверки обоснованности этих цен. Также он отметил необходимость развития альтернативных маршрутов доставки рыбы из региона, в частности Северного морского пути. «Перевозка Северным морским путем сегодня конкурентоспособна и востребована, однако ее общий объем на сегодня составляет лишь 1% от той продукции, которая производится на Камчатке», — добавил глава региона. По его мнению, на линии необходимо специализировать суда с большей вместимостью — от 1 тыс. контейнеров, что позволило бы существенно нарастить перевозку рыбы и повысить регулярность рейсов.



Исследование, проведенное в прошлом году Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и Рыбным союзом, показало, что для увеличения потребления рыбы необходимо разработать долгосрочную национальную стратегию развития внутреннего рыбного рынка и нацпроект для ее реализации, писал «Агроинвестор». Гендиректор «Русской рыбопромышленной компании» Ольга Наумова ранее также отмечала, что для роста и модернизации рыбной отрасли необходима комплексная госпрограмма и возобновление существовавшей в СССР цепочки «от рыбалки до полки».



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