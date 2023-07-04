В Ярославской области начал работу комплекс по выращиванию клариевого сома и форели

Производственная мощность предприятия — до 7 тысяч тонн рыбы в год

Компания «Ярославский бройлер» открыла индустриальный комплекс по выращиванию клариевого сома и форели. Общий объем инвестиций в проект составил 1,7 млрд руб. Производственная мощность предприятия — до 7 тыс. т рыбы в год, сообщила пресс-службы правительства Ярославской области.



На полностью автоматизированной акваферме будут производить охлажденную продукцию, полуфабрикаты, колбасы и деликатесы. Продукция будет поставляться в 14 регионов России, в том числе Московскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Смоленскую и другие области.



По словам губернатора региона Михаила Евраева, проект имеет большое значение для рыбохозяйственного комплекса не только Ярославской области, но и страны. «Он позволит повысить уровень самообеспеченности нашей области рыбой и рыбной продукцией до 34% к 2027 году, создать 50 новых рабочих мест», — отметил он в ходе церемонии открытия комплекса.



Лососеводство является перспективным направлением в развитии рыбохозяйственного комплекса, подчеркнул начальник управления науки и аквакультуры Федерального агентства по рыболовству Александр Малашенко. «После введения в 2014 году санкций против нашей страны производство продукции лососевых составляло 38 тыс. т. За несколько лет мы смогли нарастить производство почти в четыре раза. В 2022 году объем выпуска составлял уже 154 тыс. т», — сравнил он.



В Ярославской области реализуются и другие проекты в сфере аквакультуры. Так, например, научно-производственная фирма «Касатка» в сотрудничестве с Институтом биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина планирует производить и реализовывать личинку судака (более 3 млн штук в год) и молодь стерляди (до 1 млн штук в год), а также выращивать до 5 т рыбопосадочного материала навеской до 50 г. «Акваферма Беловодье» в этом году планирует открыть комплекс по выращиванию австралийского красноклешневого рака в системе УЗВ. На площадке нового предприятия будут производить до 10 т раков в год. В целом инвестпортфель в сфере аквакультуры в регионе оценивается в 2 млрд руб.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

