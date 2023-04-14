Потенциал производства аквакультуры в России оценивается в 1 млн тонн в год

Объем производства товарной аквакультуры в России в 2022 году вырос на 7,5% flickr.com

По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, производство аквакультуры в России имеет потенциал в 1 млн т в год. Об этом он сообщил на встрече с представителями ведущих бизнес-объединений, отраслевых союзов и ассоциаций в сфере АПК, пишет ТАСС. Руководитель ведомства подчеркнул важность производства «высококачественной и контролируемой рыбы». Несмотря на то, что сейчас объем производства составляет более 300 тыс. т в год, Данкверт считает, что отрасль аквакультуры пока не используется эффективно с точки зрения экономики.



По мнению главы Россельхознадзора, важно сосредоточиться на развитии кормовой базы и инфраструктуры для аквакультуры в России. В качестве примера он привел Египет, где производство рыбных кормов было налажено за счет импорта сырья из соседней Мавритании. Данкверт также подчеркнул необходимость поддержки фермеров, занимающихся развитием аквакультуры, путем улучшения логистики, поставки холодильного оборудования и маркетинговой помощи. Кроме того, Россельхознадзор проверяет импортируемый аквакультурный лосось на наличие ГМО.



По данным Росрыболовства, объем производства товарной аквакультуры в России в 2022 году вырос на 7,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 383,5 тыс. т. Основу производства составляют лосось, карп, ценные морепродукты: устрицы, мидии, гребешки и другие моллюски и иглокожие, а также осетровые виды рыб. Среди них лосось является ведущим сегментом с объемом производства 154 тыс. т, что на 12,6% больше, чем в 2021 году. Производство ценных морепродуктов также выросло на 16% и достигло 68 тыс. т. Выпуск осетровых видов рыб увеличился на 4% и составил 6,4 тыс. т.



Росрыболовство отмечает, что важнейшее направление работы — насыщение доступной рыбой внутреннего рынка. В частности, сейчас предприятия решают этот вопрос, сосредоточившись на производстве высококачественного минтая, который становится все более популярным на потребительском рынке. В ведомстве также отметили, что популяризация потребления рыбы и рыбной продукции является одной из ключевых задач в 2023 году. Для этого в отраслевых объединениях рассматривают возможность проведения региональных рыбных фестивалей, включения рыбы в питание в социальных и образовательных учреждениях. Еще одним направлением совместной работы станет поддержка инновационных разработок рыбных продуктов от специалистов ведущих пищевых институтов страны.



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