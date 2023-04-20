Ежегодная потребность российского рынка в кормах для рыб оценивается в 170 тысяч тонн Pixabay

Концерн «Покровский» может запустить производство кормов для аквакультуры, мощностей компании хватит для выпуска примерно 30 тыс. т продукции в год. Об этом на конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма», рассказал управляющий производством комбикормов ГК «Концерн “Покровский”» Алексей Максак.



По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, потребность российского рынка в кормах для рыб составляет 170 тыс. т в год. При этом Союз комбикормщиков ранее отмечал, что в нашей стране производится порядка 30 тыс. т таких комбикормов. По словам исполнительного директора союза Владимира Манаенкова, Россия все еще продолжает закупать основной необходимый рынку объем кормов для рыб, хотя в стране есть и оборудование, и технологии для самостоятельного производства этой продукции. Проблема, по его наблюдениям, в том, что производители кормов не могут эффективно выстраивать работу с потребителем. «У поставщика непременно случается какой-то форс-мажор. То он не выдерживает рецептуру, то нарушает сроки поставки», — пояснил Манаенков. В текущей ситуации, когда стоимость импортной продукции для российских компаний возросла в разы, есть вероятность, что наши производителей смогут научиться делать корма того качества, которое требуется рынку, и будут выполнять взятые обязательства по срокам поставок, считает Манаенков.



«Опыт производства кормов для карповых рыб у компании есть», — уточнил Максак, и сейчас концерн рассматривает возможность занять место и в сегменте кормов для ценных пород рыб. С поставками, уверен топ-менеджер, проблем не будет. Комбикормовый завод «Покровского» находится рядом с Ейском, где есть выход к Азовскому морю, и в 200 км от Черного моря. «Мы готовы рассмотреть любой способ упаковки нашей продукции для удобства перевозки — бигбэги, мешки», — добавил он.



Он также рассказал, что компания имеет опыт эффективного взаимодействия с потребителем и по необходимости — оперативной корректировки рецептур под запрос рынка. «В прошлом году мы столкнулись со всплеском цен на сырье для производства комбикормов от 30% до 100% от наших поставщиков, причем они хотели стопроцентную предоплату. Кроме того, нужно было быстро менять плечо логистики, в итоге мы перешли на компании, которые ближе всего, в том числе, на российских производителей, — рассказал Максак. — Мы взаимодействовали с нашими потребителями, меняли рецептуры под их запросы, исходя из наличия тех или иных компонентов для изготовления кормов». Он добавил, что компании удавалось буквально за один день произвести расчет новой рецептуры и запустить ее в производство. «При этом качество продукции не страдало, хотя, конечно, порой нам приходилось повышать для наших заказчиков цены», — поделился он.



Также компания планирует развивать выпуск кормов для лошадей — тестовая партия уже была реализована, специалистами комбикормового завода ведется усовершенствование продукции по результатам испытаний.



Максак обратил внимание, что сейчас для животноводов на рынке складывается неплохая конъюнктура из-за низких цен на зерно, доля которого в себестоимости производства кормов составляет 50%. Кроме того, стабилизировалась стоимость импортных компонентов для производства кормов.



«Нашей компании важно быть максимально эффективной. Для этих целей “Покровский” в текущем году запустил первую очередь мощностей по переработке сои на жмых и масло, на подходе вторая очередь, — поделился Максак. — Мы стараемся минимизировать потери, в том числе за счет бережливого производства, в которое мы зашли в 2019 году, в итоге наша производительность выросла на 30%. Это очень хороший результат».



Концерн «Покровский» работает по принципу вертикально интегрированного холдинга, у него выстроена цепочка — поле, переработка, свои животноводческие фермы, где содержится 60 тыс. свиней и 26 тыс. голов молочного КРС. Доля собственного зерна и технических культур в общем объеме данной продукции, используемой в рационах животных, у компании составляет около 80%.



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