Вылов рыбы в 2023 году может составить 5 млн тонн

Вылов лососевых уже превысил 2 млн тонн Pixabay

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на годовой коллегии Росрыболовства сообщил, что вылов рыбы в России в 2023 году может вернуться к показателю 2021 года — 5 млн т. Он отметил, что в 2022-м вылов составил 4,9 млн т, что обеспечило внутренний рынок и экспорт, но этот показатель немного снизился по отношению к 2021 году в частности из-за особенностей лососевой путины. На этот год ученые дают неплохие прогнозы по вылову лососевых. Показатель уже превысил 2 млн т, что на 105 тыс. т больше, чем на аналогичный период прошлого года.



Говоря про товарную аквакультуру, Патрушев отметил, что в этом году ожидаются сопоставимые с прошлым годом объемы. В 2022 году производство товарной рыбы выросло на 8% и достигло 383 тыс. т. За последние 10 лет показатели в аквакультуре удвоились. Результаты по добыче водных биоресурсов и аквакультуре обеспечили сохранение положительной динамики в сегменте глубокой переработки. По итогам 2022 года доля такой продукции превысила 30% в общем объеме производства, это больше, чем годом ранее. Это очень важно, поскольку необходимо наращивать объемы продукции с высокой добавленной стоимостью, подчеркнул министр.



По его словам, результаты отрасли в 2022 году позволили в полной мере обеспечить исполнение индикатора Доктрины продбезопасности по рыбе. При пороговом значении в 85% показатель превысил 153%. Планируется сохранить этот высокий уровень и по итогам 2023 года.



На заседании также выступил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что снижение вылова рыбы в 2022 году объясняется несколькими факторами — неурожайная лососевая путина, проблемы с которыми столкнулись рыбаки при рыболовстве в конвенционных районах и экономических зонах ряда государств, ограничение районов ведения промысла в Азово-Черноморском бассейне.



Тем не менее, по его словам, в прошлом году поставки рыбной продукции на экспорт удалось увеличить в объемном выражении на 5%. В денежном выражении экспорт составил $6,1 млрд. Основными странами для поставок российской продукции, несмотря на санкции и ограничения, в 2022 году остались Корея, Китай, Нидерланды, Япония, Германия в число стран-потребителей вошла Нигерия. Для России целевыми рынками являются страны АТР, но важно диверсифицировать поставки отечественной рыбной продукции, считает Шестаков. В 2022 году российская рыба поставлялась в 80 стран, отметил он. Это значительно больше, чем пару лет назад.



Патрушев на заседании обратил внимание, что Россия в 2022 году увеличила поставки рыбы в дружественные страны на 40% по сравнению с 2021 годом при общем росте экспорта рыбной продукции на 5%. По его словам, российская рыба на мировых рынках пользуется большим спросом и традиционно в структуре экспорта АПК входит по объемам поставок в тройку ключевых позиций.



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