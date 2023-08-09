Оптовые цены на рыбу ниже прошлогодних

Почти вся продукция из уловов лососевых идет на внутренний рынок Росрыболовство

К концу июля оптовые цены на форель составили от 780 руб./кг, на семгу — в пределах 1-1,3 тыс. руб./кг, пишет ТАСС со ссылкой на президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева. «Это значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда цена, например, на семгу стартовала с 1,6 тыс. руб. за 1 кг», — сравнил он. Цены рыбаков на нерку держатся на уровне 500 руб./кг — это самый низкий показатель на конец июля за последние пять лет. Цены на горбушу снизились до 170 руб./кг, добавил Зверев. По данным Росстата, в июне средняя потребительская цена на охлажденную и мороженную рыбу лососевых пород составила 1072,89 руб./кг против 1062,19 руб./кг в июне прошлого года.



По словам Зверева, лососевая путина идет «отличными темпами». По информации Росрыболовства, вылов тихоокеанских лососей с января по 8 августа увеличился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 480 тыс. т из 512 тыс. т — объема, рекомендованного отраслевой наукой к вылову в 2023 году. Также показатель на 27% выше аналогичного периода 2021 года (уловы лососевых принято сравнивать не год к году, а четный год — с предыдущим четным, нечетный — с нечетным).



Больше всего тихоокеанских лососей — 430 тыс. т — традиционно добыто в Камчатском крае. С опережением предыдущих двух лет идет помысел в Сахалинской и Магаданской областях, там выловлено 18,5 тыс. т и 12,7 тыс. т рыбы соответственно. В Приморском крае наблюдаются рекордные показатели добычи — 1,56 тыс. т против 644 т и 2022-м и 106,6 т — 2021 году, отмечает Росрыболовство. Ведомство уточняет, что почти вся продукция из уловов лососевых идет на внутренний рынок. Загрузка холодильников Приморского края — логистического узла для отправки продукции на внутренний рынок и экспорт — составляет всего 38%, то есть мощностей для передержки рыбы достаточно, оценивает Росрыболовство.



«Коммерсантъ» со ссылкой на сети доставки еды ранее сообщил, что суши и роллы в России могут подорожать на 25%, в частности из-за того, что увеличилась средняя закупочная цена рыбы. Зверев сказал ТАСС, что долгое время значительная часть российского ресторанного бизнеса работала практически на одном виде рыбы — аквакультурной импортной семге, вместо того чтобы расширять поставки российской рыбы, например, нерки, и разрабатывать новые рецепты. По его словам, российские рыбаки и рыбоводы заинтересованы в более тесном сотрудничестве с ресторанами.



Между тем, крупнейшая американская рыбопромышленная компания Trident Seafoods обвинила российских рыбаков в демпинге на мировом рынке, пишет отраслевое издание Undercurrent News со ссылкой на письмо главы Trident Джо Бандранта контрагентам. Бандрант заявил, что из-за высокого улова лососевых, в первую очередь горбуши, российские рыбаки снижают цены на рыбу. В результате стоимость горбуши на мировом рынке опустилась до уровня 1990-х годов. По словам источников издания, рыбаки из США готовы поставлять рыбу с Аляски в Китай по $1,98-2,56 за 1 кг, тогда как российские рыбаки продают рыбу по $1,54-1,98 за 1 кг.



Российские рыбаки не будут работать себе в убыток, предпосылок для демпинга нет, а снижение цены — результат хорошего вылова, пишут «Ведомости» со ссылкой на Росрыболовство. Глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев сказал изданию, что российская рыба на международных рынках традиционно дешевле американской. Однако в этом году из-за рекордной путины и выгодного для экспортеров курса рубля у американских компаний действительно возникают риски в плане ценовой конкуренции, добавил он.



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