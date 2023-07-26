Россия запретила импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов

Импорт рыбных консервов небольшой и его запрет вряд ли существенно скажется на бизнесе местных производителей Pixabay

Правительство в рамках специальных экономических мер в ответ на западные санкции ввело запрет на ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов (коды 1604 и 1605 ТН ВЭД ЕАЭС — готовая и консервированная рыба, икра и ее заменители, готовые или консервированные ракообразные и моллюски) из недружественных стран, говорится в сообщении Минэкономразвития. Запрет будет действовать до конца года.



Как сообщает в своем Telegram-канале Минсельхоз, отказ от импорта освободит отдельные ниши рынка, в том числе в премиальном сегменте, которые заполнят отечественные производители. Их мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции, подчеркивает ведомство. Также российские компании получат возможность для наращивания объемов производства, расширения ассортимента и увеличения числа рабочих мест. Кроме того, продукция станет доступнее для потребителей ввиду отсутствия факторов, связанных с импортом, в том числе колебаниями курсов валют.



Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе заседания Комиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса отметил, что в прошлом году выросло производство продукции с высокой степенью переработки, например, рыбного филе — почти на 15%, непищевой муки — на 123%, фарша — на 76%. В этом году ожидается положительная динамика вылова рыбы, и объемы переработки необходимо увеличивать, обратил внимание министр. По данным Росрыболовства, в 2022 году на производство продукции с глубокой степенью переработки было направлено более 1 млн т сырья, в том числе на производство рыбного филе — 260 тыс. т, фарша — 45 тыс. т.



Председатель «Рыбного союза» Александр Панин, слова которого приводит «Коммерсантъ», считает, что запрет на импорт рыбных консервов стоило ввести давно, хотя доля такой продукции из недружественных стран на российском рынке и незначительна. Он уверен, что российские компании без проблем смогут заместить выпавшие объемы. Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов сказал изданию, что на импорт в категории рыбных консервов приходится небольшая доля, и мера вряд ли существенно скажется на бизнесе местных производителей.



По оценкам Defa group, за первые шесть месяцев 2023 года общий импорт рыбы и морепродуктов в Россию вырос на 54% по отношению к аналогичному периоду 2022-го как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Объем ввоза увеличился примерно на 80 тыс. т и составил почти 240 тыс. т. Рост наблюдается по всем основным группам за исключением филе белой рыбы и хека.



По данным консалтинговой компании «НЭО», в прошлом году импорт рыбы и морепродуктов в Россию снизился на 33,3% в натуральном выражении и на 19,4% — в денежном, составив, соответственно, 0,4 млн т и 125 млрд руб. Сильное сокращение импорта существенно не повлияло на российский рынок, прежде всего благодаря успешному импортозамещению, отмечают аналитики. В структуре импорта в натуральном выражении 48% поставок пришлось на мороженную рыбу, 22% — на рыбное филе, 15% — на ракообразных, 7% — на свежую и охлажденную рыбу, 3% — на моллюсков. Среди ключевых поставщиков — Китай, Чили, Вьетнам, Турция и Эквадор, говорится в исследовании «НЭО».



Экспорт рыбы и морепродуктов из России в прошлом году увеличился на 5% в натуральном выражении, до 2,2 млн т. Несмотря на все ограничения, российская рыба поставлялась в 80 стран, ключевыми покупателями стали Корея, Китай, Нидерланды и Япония. В структуре поставок 50% пришлось на мороженную рыбу, 9% — на рыбное филе, 5% — на ракообразных, 3% — на моллюсков и водных беспозвоночных, приводит данные «НЭО».



«У России один из самых высоких показателей улова в мире, она входит в топ-5 стран по объему добычи водных биоресурсов. При этом более 50% добытой рыбы поставляется на внешние рынки, причем существенную часть экспорта составляет непереработанная рыба, которая служит сырьем для дальнейшей переработки в странах-импортерах, — сказал «Агроинвестору» старший менеджер консалтинговой компании «НЭО» Вадим Топоров. — Как в большинстве сырьевых отраслей, чем выше уровень передела, тем выше маржа и выгоднее продавать конечный продукт потребителю (если это получается). Стратегией участников отрасли мог бы быть переход от поставок непереработанного сырья к экспорту конечной продукции, но для этого нужно преодолеть множество барьеров и заниматься сложной работой по выстраиванию каналов продаж, дотягивающихся до конечного потребителя как в России, так и в странах-импортерах».



В России есть потенциал для развития внутреннего потребления рыбы и морепродуктов: оно будет расти вместе с повышением доходов населения и изменением пищевых привычек в пользу здорового питания, считает Топоров. При этом, по его словам, потенциал развития переработки высок в наиболее массовых сегментах (минтай, треска, сельдь, горбуша): там переход от поставки низкомаржинального сырья к более дорогой конечной продукции мог бы дать наиболее высокий прирост.



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