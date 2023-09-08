Осенью стоимость лосося в торговых сетях может снизиться на четверть

Оптовые цены на основные виды лососевых в Дальневосточном федеральном округе сейчас стабильны Е. Егоров

В осенний период лосось будет доступен по сниженной цене в федеральных сетях, сообщил «Известиям» глава «Рыбного союза» Александр Панин. Ритейлеры, участвующие в проекте «Камчатская рыба», будут закупать лососевых напрямую у рыбаков и продавать их с минимальной наценкой. В проекте примут участие такие гипермаркеты, как «Глобус», «ВкусВилл», «Магнит», «Ашан», «Окей» и другие.



Ранее рыбу из Камчатского края закупали у дистрибуторов, однако возникали проблемы с контролем качества товара, стабильностью поставок и изменением цен. Новый проект поможет решить эти проблемы, считают представители бизнеса. Первая партия камчатской рыбы появится на полках «Глобуса» уже к середине сентября. В дальнейшем планируется расширение ассортимента гипермаркетов, включая нерку, чавычу, горбушу, кету, кижуча, филе минтая и олюторскую крупной сельдь.



«ВкусВилл» в рамках проекта планирует предложить филе минтая и лососевых, сообщили «Известиям» в компании. Снижение стоимости рыбы для покупателей может составить до 20-25%, отметили там. «Магнит» также участвует в проекте и рассматривает возможности сотрудничества с камчатскими производителями рыбы. В пресс-службе компании сказали «Агроинвестору», что потенциально работа напрямую с производителями может позволить снизить цену на продукцию. Сейчас «Магнит» прорабатывает варианты сотрудничества. В X5 Group, «Ленте», и «Верном» не ответили на запрос «Агроинвестора».



Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что оптовые цены на основные виды лососевых в Дальневосточном федеральном округе сейчас стабильны и сопоставимы с уровнями неделей ранее. Так, стоимость нерки составляет 510 руб./кг, кеты — 380 руб./кг, горбуши — 155 руб./кг. Розничные цены продолжают снижение. С 22 по 28 августа средние розничные цены на мороженую неразделанную рыбу упали на 0,28%.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сказал «Агроинвестору», что позитивно оценивает перспективы проекта и надеется, что практика работы торговли напрямую с рыбодобывающими компаниями будет расширена. «Для федеральных ритейлеров приоритетной задачей является выстраивание долгосрочных отношений с поставщиками рыбной продукции и максимальное сокращение цепочки поставок между производственной площадкой и прилавком магазина, — говорит он. — Такие механизмы способствуют установлению конкурентных цен и повышению качества продукции. Однако на сегодняшний день объемы переработки рыбного сырья у предприятий, осуществляющих добычу, невелики».



По словам Караваева, это обусловливает высокую долю оптовых дистрибуторов и переработчиков рыбных продуктов в объеме поставок в торговлю. «Торговые сети продолжают поиск и переговоры с поставщиками рыбы — рыбодобывающими предприятиями, находящимися на Дальнем Востоке и на других приморских территориях России, для обеспечения прямых поставок продукции в свои магазины», — заключил он.



Ранее торговые сети не могли закупать рыбу напрямую у рыбаков по нескольким причинам. В частности, рыбаки обычно производят и продают рыбу в виде замороженных блоков весом от 10 кг до 30 кг, что не позволяет сетям закупать продукцию без фасовки, пояснил Панин. Некоторые ритейлеры нашли решение этой проблемы с помощью собственных мощностей, например, «Глобус» имеет возможность самостоятельно фасовать и разделывать рыбу. Другие сети могут выбрать дистрибутора-переработчика, который возьмет на себя функцию преобразования замороженных блоков рыбы в пригодный для реализации вид, считает он.



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