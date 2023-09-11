Россельхозбанк: потребность Дальнего Востока в инвестициях для АПК превышает 100 млрд рублей

Самообеспечения дальневосточных регионов молоком и молочными продуктами составляет 40% Е. Разумный

По оценке Россельхозбанка, потребность регионов Дальнего Востока в инвестициях для самообеспечения некоторыми видами продовольствия составляет 108,5 млрд руб. Об этом рассказала директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Олеся Калашникова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), пишет «Интерфакс». Калашникова отметила, что Дальний Восток отстает от общероссийского уровня по самообеспеченности молоком и молокопродуктами, томатами и огурцами закрытого грунта, а также мясом и мясопродуктами.



Поставки из других регионов делают продукты очень дорогими для местного населения, а время транспортировки «съедает» срок их годности, отметила эксперт. По ее словам, уровень самообеспечения дальневосточных регионов молоком и молочными продуктами составляет 40%, мясом — 63%, тепличными томатами — 20%, огурцами — 62%. Россельхозбанк предлагает создать два кластера для повышения производства молока и молочных продуктов — в Бурятии и Забайкальском крае с инвестициями 8 млрд руб., а также в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях с инвестициями 12,5 млрд руб.



Для достижения самообеспеченности овощами закрытого грунта до 100% предлагается создать два тепличных кластера — в Бурятии и Приморском крае с инвестициями на уровне 22,5 млрд руб. Для повышения самообеспечения региона охлажденным мясом предусматривается строительство комплекса разведения крупного рогатого скота специализированных пород в Бурятии за 2 млрд руб., расширение производства мяса бройлера в Приморье за 9 млрд руб. и создание производства мяса индейки в Приморье за 7 млрд руб. Калашникова отметила, что эти проекты потребуют расширения перерабатывающих мощностей и укрепят экспортный потенциал Дальнего Востока.



Россельхозбанк также считает целесообразным возведение маслоэкстракционных заводов и предприятий по глубокой переработке зерна в Приморье и Амурской области. Это связано с планами округа по расширению посевов сельхозкультур. Стоимость инвестпроектов оценивается в 53,5 млрд руб. в Приморском крае, 27,5 млрд руб. в Бурятии, 17,5 млрд руб. в Амурской области, 7 млрд руб. в Забайкалье и 3 млрд руб. в Хабаровском крае.



Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко говорит, что в регионах Дальнего Востока очень разнообразные условия для ведения сельского хозяйства. По ее словам, большинство регионов не обеспечены свежими овощами и молочной продукцией так же хорошо, как области центральной России, но реализация проектов в этой сфере будет фокусироваться в крупнейших агломерациях и носить не только экономический, но и социальный аспект. «Сегодня наиболее конкурентным с рыночной точки зрения выглядит потенциал маслоперерабатывающего комплекса Амурской области и Приморья. Регионы давно формируют кластер выращивания сои, развивается соево-кукурузный севооборот. Обе культуры имеют хорошие экспортные перспективы, вывозная инфраструктура также присутствует», — сказала эксперт «Агроинвестору».



Партнер консалтинговой компании «НЭО» Альбина Корягина сказала «Агроинвестору», что все представленные Россельхозбанком инициативы выглядят разумными и своевременными. «Рынок сбыта по этим проектам существует, их окупаемость более-менее стандартная. И даже экспортный потенциал этой продукции вполне себе есть», — отметила она. Однако, по ее словам, заместить, например, импортное мясо в ДФО тяжело из-за того, что поставляемое на Дальний Восток мясо из Бразилии и Аргентины всегда будет дешевле, чем производимое на месте, поскольку издержки южноамериканских производителей всегда будут ниже. «Но и это можно пережить, закрывшись таможенными пошлинами от импортного мяса», — считает Корягина.



Гораздо сложнее в стратегической перспективе найти людей, которые будут работать на новых молочных и мясных фермах, продолжает она. «Новые проекты могут оказаться востребованы не на полную проектную мощность — к моменту их реализации население ДФО может еще больше сократиться. И уровень самообеспечения дальневосточных регионов достигнет приемлемого “естественным путем”: уже существующие мощности полностью обеспечат население, которое в макрорегионе постоянно сокращается, отечественной продукцией», — отметила Корягина.



Младший директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Михаил Никонов говорит, что с точки зрения экономической целесообразности наиболее перспективным выглядит развитие сегментов производства мясной и молочной продукции, поскольку есть возможность обеспечить синергетический эффект между развитием экспортного потенциала в страны АТР. Развитие кормовой базы позволило бы снизить издержки производителей мясной и молочной продукции, обеспечивая большую конкурентоспособность экспорта продукции АПК, считает он.



«Среди проблем ДФО участники агросектора выделяют следующие: слабое развитие транспортной инфраструктуры, плохое состояние мелиоративных систем, недостаточную государственную поддержку, дефицит кадров в области гидромелиорации. Также можно отметить риски плохой урожайности сельхозкультур в силу непростых климатических условий, риски ограничения на импорт семян или их удорожание, способные нарушить экономику проектов», — заключил Никонов.



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