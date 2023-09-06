Аграрии продолжают сообщать о дефиците дизельного топлива

Минэнерго планирует за две недели решить вопрос с доступностью и ценами на топливо Е. Разумный

Аграрии продолжают жаловаться на нехватку дизельного топлива и высокие цены на него. Так, на совместном заседании комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что на рынке горюче-смазочных материалов отмечаются факты существенного увеличения цен на топливо. «Совместно с Минэнерго, ФАС, РЖД отрабатываем вопрос, пытаемся нормализовать ситуацию», — цитирует его ТАСС. На последнем заседании оперштаба Минсельхоза этот вопрос также был одним из ключевых. По информации «Российской газеты», представители нескольких южных регионов доложили о критической ситуации, сложившейся с обеспечением аграриев ГСМ в преддверии осенних полевых работ, многие вынуждены приобретать вместо чистого дизтоплива суррогат, что может негативно повлиять на работоспособность сельхозтехники. Представители Минэнерго взяли срок в две недели, чтобы обеспечить доступность топлива и урегулирования цены на него в мелком опте.



Профильные ассоциации обращаются к властям с просьбой принять срочные меры по урегулированию вопроса. Так, Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) в своем письме к премьер-министру Михаилу Мишустину (копия есть в распоряжении «Агроинвестора») отмечает, что в августе цены на дизельное топливо для сельхозпроизводителей резко выросли — с 54 руб./л до 75 руб./л. В среднем по стране рост составил 30-40%. А с 1 сентября топливные компании уведомили о повышении цены до 80 руб./л.



«Сегодня Минсельхоз России своевременно доводит средства государственной поддержки, принимает меры, чтобы организовано провести уборочные работы, ищет новые рынки сбыта фермерской продукции, — говорится в письме АККОР к Мишустину. — Однако из-за сильного диспаритета цен на продукцию и ресурсы аграрии вынуждены останавливать инвестиции, сокращать объем используемых удобрений, упрощать технологии. Для многих фермерских хозяйств остро стоит вопрос выживания. Это может привести к падению урожайности и валовых сборов. В условиях снижения производства возникает риск роста цен на продукты для потребителей». В связи с этим ассоциация просит премьер-министра срочно отменить акцизный сбор на дизтопливо и выровнять цены на ГСМ.



По информации ассоциации «Народный фермер Кубани», за три месяца рост цен на дизельное топливо в Краснодарском крае составит 91%. «Дизельное топливо с запасом перепрыгнуло планку в 100 тыс. руб./т, зафиксировав антирекорд для сельского хозяйства и многих других отраслей — с 5 сентября цена составит 108 тыс. руб./т. Еще в июне 2023 года оно стоило 56,5 тыс. руб./т», — сообщается в Telegram-канале ассоциации.

Также, по информации «Коммерсанта», председатель Ассоциации садоводов и питомниководов Ставропольского края Айдын Ширинов направил письмо в комитет Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В нем он просит сенаторов оказать содействие в стабилизации положения с поставками дизельного топлива сельхозпроизводителям. Сейчас аграрии Ставрополья находятся в очень сложном положении, поскольку дизельное топливо для сельхозпроизводителей отгружается только с нефтебаз в Волгоградской области. На ставропольских нефтебазах горючего нет, а аграрии на текущий момент имеют не более 40% от общей потребности. Кроме того, дизтопливо с 1 июня подорожало более чем на 40%.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут говорит, что рост цен на дизтопливо отмечается во всех регионах, где идет озимый сев. «Ситуация крайне неприятная. Предположим, что для Юга сроки озимого сева могут дотянуться до ноября, но для других регионов это уже сложно. Вопрос в том, как будет проходить озимый сев, какие у него будут объемы», — прокомментировал «Агроивнестору» Корбут. По планам Минсельхоза, площадь сева составит около 20 млн га, добавляет он. Однако на данный момент еще идет уборочная кампания, и именно уборка будет в приоритете у аграриев, считает эксперт. В любом случае, уверен он, тонна дизельного топлива не должна стоит столько же, сколько стоят девять тонн пшеницы — это неадекватно.



Исполняющий обязанности директора компании «Рассвет» (входит в ГК «Прогресс Агро») Дмитрий Дубовиков говорит, что пока не наблюдает нехватки топлива. «На протяжении многих лет в "Прогресс Агро" создают запас топлива для бесперебойной работы нашей техники, оборудования и всего хозяйства. Страховой запас есть всегда. В этом году его сделали даже чуть больше, чем обычно. В компании есть емкости для хранения, есть собственные заправочные станции. На данный момент поставки производятся почти каждую неделю. Сейчас мы не испытываем проблем», — прокомментировал «Агроинвестору» Дубовиков.



Однако, по его словам, с мая 2023 года топливо постепенно дорожало и выросло в цене на 28%, пик роста пришелся на август. Но на работу компании это пока не повлияло в связи с имеющимися запасами. Правда, продолжает Дубовиков, увеличение цен может отразиться на цене услуг перевозчиков, которые работают на «Прогресс Агро». «Вполне возможно, что затраты на топливо вырастут», — добавляет он. По мнению Дубовикова, государство для поддержки сельхозпроизводителей должно рассмотреть вопрос о компенсациях затрат для АПК, раз уж произошел такой резкий скачок цены на топливо.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец называет ситуацию с топливом крайне напряженной. По его словам, сейчас речь идет о цене в 100 тыс. руб./т, в начале августа тонна стоила 73 тыс. руб., в начале сентября — 83 тыс. руб., весной — 43 тыс. руб./т. «Топлива не хватает, с заправок оно исчезло <...>. Мы очень встревожены — сможем ли провести подготовку почвы и осенний сев. Ситуация критическая», — рассказал «Агроинвестору» Неженец.



По его словам, решение вопроса находится в компетенции федерального Минсельхоза, правительства и президента — в их ведении возможное прекращение экспорта дизтоплива. Также они должны повлиять на работу железной дороги: поставщик топлива для «Прогресса» утверждает, что цистерны были отгружены еще 31 июля, но до региона так и не дошли. «Конечно, президент и правительство также должны остановить нефтяные компании с их повышением цен», — считает Неженец. Корбут говорит, что профильные ведомства проводят совещания по решению проблемы, и Минэнерго пообещало разобраться с дефицитом в течение двух недель. Но вопрос в том, разберутся ли с ценами. «Если они введут ограничения на экспорт дизтоплива, то это приведет к обратной ситуации: экспортеры за оставшийся период (до начала действия ограничений) постараются продать как можно больше на внешние рынки», — считает он.



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