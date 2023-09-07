В Госдуме предложили обязать производителей выпускать продукты только по ГОСТам

Произведенная по ТУ продукция может быть более качественной, чем выпущенная по ГОСТу Е. Кузьмина

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов работает над законопроектом, который предусматривает изменение закона «О защите прав потребителей». В случае принятия документ обяжет российских производителей выпускать продукты питания в соответствии с ГОСТом, пишет РИА «Новости». Политик отмечает, что в течение последних десятилетий в России разрешено производить продукты питания на основе технических условий (ТУ), которые разрабатываются самим производителем или специализированной коммерческой организацией.



По словам Чернышова, продукты питания, представленные на прилавках под видом колбасы, молока, хлеба, могут соответствовать ТУ, но фактически являться низкокачественным суррогатом. Размытые стандарты позволяют использовать различные добавки и усилители вкуса, которые не приносят пользы человеку. Поэтому депутат считает необходимым отменить технические условия и вернуть ГОСТы как гарант качества продукции.



В текущих экономических условиях мера выглядит скорее несвоевременной, считает младший директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Михаил Никонов. «Обязательное введение ГОСТа может сильно ударить по кошельку потребителей в условиях, когда проинфляционные риски преобладают, а экономика адаптируется к новым реалиям, — сказал он «Агроинвестору». — Издержки производителей вырастут, те начнут сокращать объемы выпуска, что способно повлечь за собой образование дефицита продукции и рост цен. Финансовые показатели производителей также могут ухудшиться». По мнению Никонова, на сегодняшний день сохранение статуса-кво в этом вопросе было бы более оптимальным.



Гендиректор «Прогресс Агро» Леонид Рагозин отметил, что перерабатывающие предприятия компании — молочный завод и мясокомбинат — большую часть продукции изготавливают по ГОСТу. Только йогурты и сыворотка выпускаются по общему национальному стандарту. «Наличие ТУ позволяет насытить рынок как очень доступным некачественным продуктом, так и уникальным, рецептура которого будет состоять из натуральных компонентов, а его цена будет высокой. При наличии ТУ можно предлагать и деликатесную группу», — отметил он. С другой стороны, по мнению Рагозина, выпуск только по ГОСТу может сделать мясную продукцию дороже. «Многим производителям придется переводить экономику на другие рельсы, а это приведет к увеличению себестоимость производства», — объяснил он.



Как показывают исследования Роскачества, большинство российских продуктов сегодня являются качественными и безопасными, их число с каждым годом растет, говорит зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. «Поэтому сохранение за производителем возможности выбора, по каким стандартам производить продукцию вместе с усилением мер ответственности за производство некачественной продукции, на наш взгляд, видится более правильным, чем введение подобных директив», — сказал он «Агроинвестору».



В текущей непростой и нестабильной экономической ситуации это может негативно отразиться на ассортименте продуктов питания, считает Леонов. Кроме того, ТУ вовсе не означает, что продукция хуже, чем выпущенная по ГОСТу, подчеркнул он. «Нередко технические условия предприятий отвечают более высоким стандартам качества, чем требования отраслевых ГОСТов. Ведь большинство ГОСТов были разработаны в советское время, с тех пор технологии производства шагнули далеко вперед», — отметил Леонов.



Заместитель гендиректора компании «Рузское Молоко» Анна Бойко-Великая считает, что затея Чернышова «изначально обречена на провал, так как не учитывает понимания того, что такое ГОСТы и ТУ в современных условиях». «У нас в компании ТУ уточняют ГОСТы. Например, в наших ТУ не предусмотрено использование сухого молока там, где ГОСТ это разрешает. Или же у нас прописано использование молока не ниже первого сорта, когда в ГОСТе разрешено и молоко второго сорта», — сказала она «Агроинвестору»,



Кроме того, есть много товаров, на которых ГОСТа нет вообще, продолжает Бойко-Великая. «Также встает вопрос товаров из наших ближайших стран-соседей — Казахстана и Белоруссии. А продовольственных товаров из этих стран на полках российских магазинов предостаточно. Что с ними станет, по мнению инициатора законопроекта?», — задается вопросом она.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что если в ГОСТ зафиксированы параметры продукта и способ производства, то выпуск товаров согласно ТУ позволяет расширять вариативность, делать ассортимент уникальным и более конкурентоспособным. «Наличие на рынке продуктов и по ГОСТ, и по ТУ позволяет предоставлять потребителю право выбора согласно его вкусовым предпочтениям и финансовой возможности, — считает она. — Многие компании в ТУ прописывают более высокие требования, чем в ГОСТе, и продукция не уступает качеству “гостовской”, а иногда и превосходит ее».



Партнер консалтинговой компании «НЭО» Альбина Корягина тоже сомневается в жизнеспособности нового предложения. По ее мнению, «единовременный ввод аналогов ГОСТов приведет к полному коллапсу производства продуктов питания». «Предприятия не смогут перестроиться одномоментно — кто-то просто не сможет выпускать на своем оборудовании продукцию, соответствующую ГОСТу, подавляющему большинству компаний нужно будет в срочном порядке менять всю логистику поставки сырья для производства. На рынке в данный момент нет на складах такого объема сырья и составляющих рецептур, чтобы вся продукция могла изготавливаться по этим нормам», — пояснила она. При этом Корягина согласна, что далеко не все выпускаемые в России пищевые продукты соответствуют ожидаемому качеству. Корягина считает, что в этом направлении нужно работать, но в уже существующих условиях выходом может стать добровольная сертификация своей продукции производителями.



В конце августа Совет Федерации поднимал вопрос законодательного отказа от использования техусловий при производстве продуктов питания и возврат к требованиям ГОСТа. Рагозин сказал «Агроинвестору», что тема введения обязательного выпуска по ГОСТам будем постоянно всплывать, прежде всего, из-за недобросовестных производителей. «Не секрет, что можно по ТУ продавать продукт, который сделан из самых дешевых компонентов», — объяснил он.



В начале августа Генпрокуратура предлагала изменить ГОСТы на пищевые продукты, чтобы предотвратить уменьшение объемов товара в упаковке без изменения цены. Ведомство предлагало установить единые требования к упаковке. Также сообщилось, что Минпромторг работает над унификацией стандартов упаковки, предлагая округлять размеры тары до целых значений.



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