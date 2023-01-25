В России утвердили первые национальные стандарты халяль

Ежегодный оборот мировой индустрии халяль превышает $2 трлн rskrf.ru

В России впервые утверждены национальные стандарты халяль. Соответствующие ГОСТы разработал проектный технический комитет (ПТК) по стандартизации №704 «Продукция и услуги халяль», в состав которого входит Роскачество, сообщили «Известиям» в организации.



Речь идет о стандартах «Процессы производства пищевой продукции халяль. Общие требования к пищевой продукции халяль» и «Продукция и услуги халяль. Общие термины и определения». Документы начнут действовать с 1 марта и с 1 июня 2023 года соответственно, уточнили в Роскачестве.



Причиной разработки и внедрения национальных стандартов халяль стал существенный рост объемов производства и экспорта халяльной продукции, сказал «Известиям» зампредседателя ПТК №704 «Продукция и услуги халяль», руководитель национального Центра компетенций в области халяльной продукции и услуг при Роскачестве Марат Низамов. Утверждение первых стандартов халяль говорит о том, что в России создается национальная система стандартизации в области халяль, отметил он. По его словам, целью этой системы является повышение качества халяльной продукции и услуг, развитие добросовестной конкуренции продукции халяль российского производства и устранение технических барьеров в торговле.



Ранее пресс-служба Фонда Росконгресс сообщала, что в России создается национальный Центр компетенций в области халяльной продукции и услуг, он будет открыт на базе Роскачества.​ Центр необходим для формирования эффективной и надежной инфраструктуры рынка халяльной продукции в стране. Решение о создании центра принималось на правительственном уровне. В задачи центра будет входить разработка необходимого перечня российских национальных стандартов халяль. Сотрудники центра займутся стандартизацией, сертификацией, мониторингом качества продукции, а также продвижением сертифицированной российской продукции халяль на внутреннем рынке и за рубежом.



В конце декабря пресс-служба Россельхознадзора сообщала, что экспорт халяльной продукции из России в 2022 году вырос почти на 50%. Сейчас, по данным Фонда Росконгресс, ежегодный оборот мировой индустрии халяль превышает $2 трлн. Этот рынок динамично развивается, темпы его роста в последнее время составляют не менее 5% в год. Кроме того, фактор увеличения мусульманского населения в мире способствует тому, что к 2025 году доля продуктов халяль будет составлять не менее 20% от всей произведенной в мире продукции.



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