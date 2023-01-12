В России будет создан Центр компетенций в области халяльной продукции и услуг

Экспорт халяльной продукции из России в 2022 году вырос почти на 50% М Стулов

В России создается национальный Центр компетенций в области халяльной продукции и услуг, он будет открыт на базе Роскачества, сообщила пресс-служба Фонда Росконгресс. Он необходим для формирования эффективной и надежной инфраструктуры рынка халяльной продукции в стране. Отмечается, что решение о создании центра принималось на правительственном уровне.



«Уверен, что совместная работа Росконгресса и Роскачества в этой области позволит на площадке ПМЭФ-2023 организовать продвижение российской сертифицированной халяльной продукции, обсудить ряд вопросов в экономической сфере, в том числе способов ее продвижения, а также расширить сотрудничество России с другими странами и международными организациями исламского мира», — отметил советник президента России Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.



В задачи центра будет входить разработка необходимого перечня российских национальных стандартов халяль. Сотрудники центра займутся стандартизацией, сертификацией, мониторингом качества продукции, а также продвижением сертифицированной российской продукции халяль на внутреннем рынке и за рубежом.



Сейчас, по данным Фонда Росконгресс, ежегодный оборот мировой индустрии халяль превышает $2 трлн. Этот рынок динамично развивается, темпы его роста в последнее время составляют не менее 5% в год. Кроме того, фактор увеличения мусульманского населения в мире способствует тому, что к 2025 году доля продуктов халяль будет составлять не менее 20% от всей произведенной в мире продукции.



Руководитель Роскачества Максим Протасов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что за последние три года России удалось в два раза нарастить экспорт продукции, соответствующей стандарту халяль. В 2021 году наша страна поставила только в страны Персидского залива халяльной продукции на рекордные $180 млн. Крупнейшими импортерами стали Саудовская Аравия и ОАЭ. При этом Россия не планирует останавливаться только на странах Ближнего Востока. К 2024 году экспорт в арабские страны должен достичь $400 млн, а к 2030 году — $700 млн, добавил он. По мнению Протасова, деятельность нового национального центра сформирует доверие к халяльной продукции отечественных и международных потребителей.



О создании центра компетенций Протасов рассказывал в декабре прошлого года, сообщала пресс-служба «Агроэкспорта». «Наша главная задача — выходить на взаимное признание сертификатов и стандартов со странами-партнерами», — говорил он тогда. Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов отмечал, что птицеводческие компании из России имеют большой опыт поставок халяльной продукции на Ближний Восток и в страны Северной Африки, многие из них уже имеют сертификаты SFDA, ESMA и другие.



В конце декабря пресс-служба Россельхознадзора сообщала, что экспорт халяльной продукции из России в 2022 году вырос почти на 50%. Так, по данным систем «Аргус» и «Меркурий», общий объем отправленной на экспорт халяльной продукции к 23 декабря превысил 129 тыс. т. За аналогичный период 2021 года этот показатель был равен 87 тыс. т. Основными халяльными товарами, поставленными на экспорт, стали птица и субпродукты, на них в 2022 году пришлось более 90% объема — порядка 120 тыс. т. Кроме того, на внешние рынки было отправлено более 6 тыс. т халяльной говядины, 900 т баранины и 900 т конины. Всего, по оценке Россельхознадзора, доля халяльной продукции в общем экспорте мясного сырья во все страны составляет около 35%.



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