Блокировка продаж маркированной «просрочки» станет обязательной в 2024 году

Новое решение на базе системы маркировки «Честный знак» позволит полностью исключить ошибки из-за человеческого фактора А. Гордеев

С 1 апреля следующего года продажа просроченной или незаконно введенной в оборот маркированной продукции будет блокироваться с помощью системы «Честный знак». Об этом сообщила заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева. «Минпромторг подготовил проект постановления, который делает механизм запрета обязательным. Мы в ближайшее время планируем внести в правительство этот документ», — добавила она (цитата по «Ветеринарии и Жизни»).



По словам Приезжевой, эксперимент, в рамках которого продажа в том числе просроченной молочной продукции блокировалась на кассе, завершился в августе этого года. Но это касалось не только «просрочки»: так, реализация блокировалось в случае, если стоимость товара была выше максимальной розничной цены или напротив — ниже минимальной, а также если коды маркировки продукции не были обнаружены в системе или товар уже был выведен из оборота, то есть продан. По словам Приезжевой, до конца 2023 года у ритейлеров будет возможность добровольно тестировать этот механизм и проверять коды продукции. Она также пояснила, что новые правила будут касаться пищевой продукции, подлежащей маркировке, а также табачных и никотинсодержащих товаров.



Сейчас в России маркировка обязательна для пива, слабоалкогольных и безалкогольных напитков, молочной продукции, упакованной воды, лекарств, табака, изделий легкой промышленности, обуви, шуб, медицинских изделий, духов и туалетной воды, шин, фотоаппаратов, БАДов, антисептиков и кресел-каталок.

Председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев говорит, что действующие технологии контроля различных параметров товаров в крупной рознице находятся на очень высоком уровне. Так, в отношении контроля сроков годности они предполагают несколько ступеней проверок от момента приема товара на склад торговой точки, продолжая контролем в момент выкладки и проверками на протяжении рабочего дня, объясняет он.



По словам Караваева, преимущество федерального ритейла заключается в возможности совмещать разные подходы, включая как контроль со стороны работников магазина, так и применение систем автоматизированного учета. Тем не менее, всегда сохраняется фактор человеческой ошибки, а на потребительском рынке действует огромное количество предприятий и организаций различного формата и масштаба. «Поэтому дополнительный контроль на кассе — это и дополнительная гарантия для покупателя, и возможность полностью исключить риски продажи просроченной продукции во всей отрасли», — прокомментировал «Агроинвестору» Караваев. Он также добавил, что, несмотря на добровольность данного механизма, компании-члены АКОРТ уже активно внедряют его в свою работу.



В пресс-службе «Магнита» «Агроинвестору» рассказали, что сеть внедрила технологию проверки сроков годности маркированных молочных продуктов на кассе в начале 2023 года, а к 1 февраля это решение действовало во всех магазинах. «Это не эксперимент, а полноценное внедрение технологии, которая действует постоянно», — отметила пресс-служба компании.



Там уточняют, что сотрудники магазинов ежедневно проверяют сроки годности реализуемой продукции и снимают товары с истекшим сроком с полок. Новое решение на базе системы маркировки «Честный знак» позволило полностью исключить ошибки по причине человеческого фактора (например, если сотрудник магазина в пик загруженности не успел убрать из торгового зала тележку со снятыми с полок продуктами с истекшим сроком годности, и товар по ошибке оказался в корзине покупателя, пробить такой товар на кассе теперь технически невозможно). Компания готова распространить эту технологию и на другие категории маркируемой продукции.



Представитель Роспотребнадзора ранее говорил «Известиям», что пресечение оборота просроченной продукции было одной из целей введения цифровой маркировки. «Количество просроченной продукции снижается, — добавили в Роспотребнадзоре. — Это происходит из-за запрета возвращать ее производителю. То есть убытки несет торговая организация, поэтому компании начали анализировать покупательскую способность и сбыт. Теперь розница не стремится заказывать товар с запасом. Ведь основная причина скопления просрочки — это неправильное планирование закупок без учета потребительского спроса».

