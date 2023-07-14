Торговые сети не фиксируют массового запроса от потребителей на изменения в ценниках Е. Егоров

Крупные торговые сети выступили против законопроекта о «честной цене», который поступил на рассмотрение Госдумы в начале июня. Документ предлагает обязать их размещать на ценниках дополнительную информацию о цене продукта за килограмм или литр. «Мы не фиксируем массового запроса от потребителей на такие изменения в ценниках, — сказали «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). — Большинство покупателей при выборе продуктов редко ориентируются на конкретный вес, а в первую очередь оперируют удобством упаковки и доступностью по цене конкретного товара».



При этом торговые сети уже практикуют указание цены за целую единицу измерения в случаях объективной востребованности такой информации. При этом они оценивают, не будет ли она перегружать ценник и путать покупателей и несет ли практическую пользу в каждом конкретном случае. Кроме того, как считают в АКОРТ, новые требования повлекут дополнительные затраты для торговли и перестройку операционных процессов, потребуют пересчета стоимости каждой ассортиментной позиции, а также изменения всех ценников.



Автор законопроекта — вице-спикер Госдумы Борис Чернышов — ранее объяснял свою инициативу необходимостью защитить покупателей от злоупотребления их доверием и дать им достоверную информацию о реальной стоимости продукта. Депутат, комментируя законопроект в своем Telegram-канале, сетовал, что честная упаковка в последние годы стала редкостью, а «производители продуктов и бытовой химии словно соревнуются, кто сумеет продать меньше товара за те же деньги». В результате, по его словам, молоко продается в бутылках по 0,9 л, крупы в пакетах — по 0,8 кг, а «стандартная пачка сливочного масла за 15 лет похудела на четверть».



Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов говорит, что эта инициатива может снять бесконечные обсуждения о снижении количества продукта в упаковке и облегчит потребителям сравнение товаров в категории по цене, если для них это важно при выборе. «Для покупателя это дополнительное удобство, для розничной торговли — чревато пересчетом на единицу массы и добавлением строки ценника», — прокомментировал «Агроинвестору» Леонов. Но в данном случае, считает он, инициатива вряд ли приведет к каким-то существенным изменениям на рынке.



Владелец компании-производителя и переработчика молока ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев говорит, что поддерживает инициативу «честной цены». В то же время, продолжает он, реакция торговых сетей понятна: во-первых, изменения действительно добавят им проблем — дополнительную рутинную работу. Во-вторых, сети и некоторые производители просто не хотят показывать покупателю цену за килограмм, так как многие практикуют снижение веса товара с сохранением прежней цены. Это, конечно, вводит покупателя в заблуждение, уверен Матвеев. Но он не видит в законопроекте проблемы для производителей — они в любом случае не скрывают цену килограмма.



В то же время, от законотворцев часто поступают инициативы о каких-либо ограничениях, которые влекут за собой расходы бизнеса и, соответственно, потребителей (так было с маркировкой). «Это не в защиту торговых сетей. Я считаю, что государство должно делать так, чтобы бизнес развивался, а люди больше зарабатывали. Тогда доходы вырастут и население будет готово больше тратить», — прокомментировал «Агроинвестору» Матвеев.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько ранее говорил, что уменьшение веса продукта при сохранении его стоимости лучше, чем удешевление рецептуры, потому что это позволяет сохранять качество товара. «Но эта мера не сдерживает цены реализации, а только скрывает инфляцию. Такой подход позволяет поддерживать некую видимость платежеспособного спроса и ускорить оборот товаров. Не могу сказать, что такой подход в долгосрочной перспективе чем-то плох, но он переводит инфляцию в скрытую форму», — отмечал он.



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