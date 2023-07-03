«Магнит» расширит географию агрегатора фермерской продукции

Сейчас по модели агрегатора «Магнит» сотрудничает более чем с 30 фермерскими хозяйствами Тульской области С. Николаев

«Магнит», крупнейший в России ритейлер по числу магазинов, расширяет географию агрегатора фермерской продукции, который в пилотном режиме был запущен в конце 2022 года в Тульской области. Компания сообщила, что планирует подключить к пилоту фермеров из Калужской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Липецкой и Московской областей.



Целевая модель агрегатора «Магнита» предусматривает централизованные закупки и поставки фермерской продукции, инфраструктуру для ее хранения и обработки (мойки, фасовки, упаковки), а также специализированные сервисы: консультации фермеров по вопросам производства и сбыта, помощь в оформлении необходимой документации и маркировке, предоставление аналитических данных, обучение, софинансирование закупок сырья и упаковочных материалов, агрострахование и др.



Сейчас по модели агрегатора «Магнит» сотрудничает более чем с 30 фермерскими хозяйствами Тульской области. Их продукция поставляется в 185 магазинов сети на территории региона. Ассортимент включает свыше ста позиций в таких категориях как молочная продукция и сыры, яйца, мясная гастрономия, мясо птицы, рыба, замороженная продукция, а также свежие овощи и фрукты. Объем закупок фермерской продукции через агрегатор с начала года составил почти 5 тыс. т и достиг 100 млн руб.



Подключение к агрегатору фермеров из других регионов позволит существенно расширить ассортимент продукции и географию поставок. На первом этапе продукция будет поставляться в магазины «Магнит» в Тульской области, в перспективе — в торговые точки за ее пределами. Компания уточнила, что уже приступила к переговорам с потенциальными партнерами.



По словам директора сельскохозяйственного и промышленного комплекса розничной сети «Магнит» Евгения Случевского, первые результаты работы агрегатора в Тульской области показали эффективность и востребованность этой модели сотрудничества с фермерами. «Агрегатор — это не только стабильный канал сбыта для фермеров, но и решение множества проблем, с которыми зачастую сталкиваются небольшие хозяйства из-за недостатка ресурсов, — отметил он. — Мы берем на себя вопросы логистики, хранения, упаковки продукции, предоставляем фермерам дополнительные сервисы, сопровождая их на всей цепочке “от поля до полки”».



На прошлой неделе вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу распространить опыт сбыта фермерской продукции Тульской и Липецкой областей при помощи агрегатора в торговые сети на другие регионы и рекомендовать им организовать аналогичные агрегаторы. Кроме того, вице-премьер поручила правительству Тульской области создать условия для участия в пилотном проекте по созданию дополнительного механизма сбыта фермерской продукции в торговые сети всех фермеров региона независимо от их готовности к работе с крупными ритейлерами.



В Торгово-промышленной палате считают, что имеющийся опыт по созданию агрегаторов может быть распространен не только на другие регионы России, но и на союзные страны, например в пространстве ЕАЭС, пишут «Известия». Это может позволить увеличить число экспортеров среди отечественных КФХ.



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