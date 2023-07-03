разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Магнит» расширит географию агрегатора фермерской продукции

К пилотному проекту подключат шесть регионов ЦФО

| Агроинвестор |

Сейчас по модели агрегатора «Магнит» сотрудничает более чем с 30 фермерскими хозяйствами Тульской области
Сейчас по модели агрегатора «Магнит» сотрудничает более чем с 30 фермерскими хозяйствами Тульской области

«Магнит», крупнейший в России ритейлер по числу магазинов, расширяет географию агрегатора фермерской продукции, который в пилотном режиме был запущен в конце 2022 года в Тульской области. Компания сообщила, что планирует подключить к пилоту фермеров из Калужской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Липецкой и Московской областей.

Целевая модель агрегатора «Магнита» предусматривает централизованные закупки и поставки фермерской продукции, инфраструктуру для ее хранения и обработки (мойки, фасовки, упаковки), а также специализированные сервисы: консультации фермеров по вопросам производства и сбыта, помощь в оформлении необходимой документации и маркировке, предоставление аналитических данных, обучение, софинансирование закупок сырья и упаковочных материалов, агрострахование и др.

Сейчас по модели агрегатора «Магнит» сотрудничает более чем с 30 фермерскими хозяйствами Тульской области. Их продукция поставляется в 185 магазинов сети на территории региона. Ассортимент включает свыше ста позиций в таких категориях как молочная продукция и сыры, яйца, мясная гастрономия, мясо птицы, рыба, замороженная продукция, а также свежие овощи и фрукты. Объем закупок фермерской продукции через агрегатор с начала года составил почти 5 тыс. т и достиг 100 млн руб.

Подключение к агрегатору фермеров из других регионов позволит существенно расширить ассортимент продукции и географию поставок. На первом этапе продукция будет поставляться в магазины «Магнит» в Тульской области, в перспективе — в торговые точки за ее пределами. Компания уточнила, что уже приступила к переговорам с потенциальными партнерами.

По словам директора сельскохозяйственного и промышленного комплекса розничной сети «Магнит» Евгения Случевского, первые результаты работы агрегатора в Тульской области показали эффективность и востребованность этой модели сотрудничества с фермерами. «Агрегатор — это не только стабильный канал сбыта для фермеров, но и решение множества проблем, с которыми зачастую сталкиваются небольшие хозяйства из-за недостатка ресурсов, — отметил он. — Мы берем на себя вопросы логистики, хранения, упаковки продукции, предоставляем фермерам дополнительные сервисы, сопровождая их на всей цепочке “от поля до полки”».

На прошлой неделе вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу распространить опыт сбыта фермерской продукции Тульской и Липецкой областей при помощи агрегатора в торговые сети на другие регионы и рекомендовать им организовать аналогичные агрегаторы. Кроме того, вице-премьер поручила правительству Тульской области создать условия для участия в пилотном проекте по созданию дополнительного механизма сбыта фермерской продукции в торговые сети всех фермеров региона независимо от их готовности к работе с крупными ритейлерами.

В Торгово-промышленной палате считают, что имеющийся опыт по созданию агрегаторов может быть распространен не только на другие регионы России, но и на союзные страны, например в пространстве ЕАЭС, пишут «Известия». Это может позволить увеличить число экспортеров среди отечественных КФХ.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2023
Бизнесу вопреки? Отраслевые союзы вступили в битву за семена

«Агротехника и технологии»

Бизнесу вопреки? Отраслевые союзы вступили в битву за семена
«Агроинвестор» №06, июнь 2023

Журнал

«Агроинвестор» №06, июнь 2023
Агросектор обречен на снижение. Высокая база прошлого года не позволит отрасли продемонстрировать рост

«Агроинвестор»

Агросектор обречен на снижение. Высокая база прошлого года не позволит отрасли продемонстрировать рост
Земли на карту. Минсельхоз решил создать схему распределения земельных ресурсов страны

Журнал

Земли на карту. Минсельхоз решил создать схему распределения земельных ресурсов страны