Депутаты предлагают отменить НДС на продукты питания с истекающим сроком годности

Отсутствие налоговых стимулов является серьезным препятствием для развития фудшеринга М. Стулов

ЛДПР предлагает отменить НДС на продукты питания и бутилированную воду с истекающим сроком годности, если они будут переданы населению бесплатно. Фракция разработала соответствующий законопроект, вносящий поправки в Налоговый кодекс, пишут «Известия». В пояснительной записке к документу отмечается, что каждый год в России выбрасывается около пятой части произведенных продуктов питания. Несмотря на попытки решить эту проблему, она все еще существует.



По мнению авторов инициативы, эффективным решением в такой ситуации может стать бесплатная передача продуктов населению. Однако это невыгодно для торговых сетей, так как они имеют право не платить НДС только за выброшенную продукцию с истекшим сроком годности. «Согласно действующему законодательству, бизнесу проще уничтожить эту продукцию, чтобы не платить налоги, чем безвозмездно передавать ее населению. Чтобы предотвратить продолжение такой абсурдной ситуации, мы вносим эти изменения в Налоговый кодекс», — цитируют «Известия» одного из авторов законопроекта, заместителя председателя ЛДПР Ярослава Нилова.



Уточняется, что из списка товаров для передачи населению предлагается исключить продукты детского и диетического питания, а также алкоголь. В пресс-службе ЛДПР сообщили изданию, что законопроект уже направлен на рассмотрение в правительство. Кроме того, инициативу готовы поддержать в профильных комитетах Госдумы. По словам Нилова, российские торговые сети также давно предлагают именно такой вариант решения проблемы.



Исполнительный директор АНО «Фудшеринг» Александра Кумпан считает, что отмена НДС на продукты, передаваемые на фудшеринг, целесообразна и позволит масштабировать практику рационального использования продовольствия в России. Еще в 2021 году АНО «Фудшеринг» выходила с подобной инициативой к Министерству финансов. «В текущих условиях стоимость утилизации ниже затрат на организацию фудшеринга в 2-3,5 раза. Крупные компании, бесплатно передающие продукты фудшеринг-сервисам, вынуждены платить до 20% от стоимости товара в бюджет. Если эта еда направляется на утилизацию, такой обязанности не возникает», — сказал он «Агроинвестору».



Кроме того, уменьшая объем пищевых отходов за счет работы с фудшеринг-сервисами, организация не всегда экономит на утилизации, отметил Кумпан. Часто ритейл вынужден оплачивать услуги регионального оператора по вывозу отходов по нормативу, а не исходя из реального объема образования отходов. Таким образом, сейчас у компаний нет рыночного стимула для снижения образования отходов, хотя пищевые отходы могут составлять до 40% ТКО, говорит он.



«Фудшеринг — это не благотворительность, а элемент экономики замкнутого цикла. Это сервисы, которые помогают рационально использовать продукты питания и предотвращают образование пищевых отходов, — подчеркнул Кумпан. — Роль государства в этом контексте — дать позитивные экономические стимулы тем, кто внедряет подобные инструменты. Освобождение от НДС продуктов для фудшеринга — один из таких стимулов». По его оценкам, в перспективе четырех-пяти лет эта мера позволит рационально использовать 1 млн т еды. Такой объем продуктов эквивалентен годовым рационам 1,8 млн человек.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сказал «Агроинвестору», что ежегодно в России образуется более 15 млн т пищевых отходов, из них как минимум сотни тысяч тонн — продукты, которые могли быть переданы нуждающимся до истечения срока годности. На сегодняшний день отсутствие налоговых стимулов является серьезным препятствием для развития в том числе и таких проектов, как фудшеринг, считает эксперт.



С социальной точки зрения уничтожение продуктов, пригодных для потребления, является расточительством, особенно в ситуации с текущим уровнем продовольственной инфляции и снижающимися реальными доходами населения, сказал «Агроинвестору» зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.



Альтернативные способы ликвидации списаний просроченной продукции соответствуют и экологическим мировым трендам, отметил эксперт. Некоторые торговые сети решили задачу путем предоставления дополнительных скидок при подходе товара к истечению срока годности: чем он ближе — тем выше скидка. «Для потребителя это только плюс, ведь он сможет приобрести качественный товар по более низкой цене. Розничная торговля при таком подходе успешно решает вопрос «нулевых» списаний просрочки», — рассуждает Леонов.



Он отметил, что раздаче продуктов нуждающимся, как и передаче в благотворительные фонды, в нашей стране сейчас мешают пробелы в налоговом законодательстве. Инициативы по его корректировке на практике пока не реализованы, что приводит к меньшим финансовым потерям розницы при списании, чем при бесплатном распределении продуктов, подчеркнул Леонов.



По его словам, участие в фудшеринге обходится производителям и ритейлу дороже, чем отправка еды на свалку. «Малообеспеченные люди, нуждающиеся в помощи, многодетные семьи, одинокие пожилые люди смогут получить безвозмездную помощь. И важно, что это не потребуется огромных затрат бюджета на уборку свалок или на помощь таким гражданам. Кроме того, отмена НДС может благоприятно отразиться на экологии, потому что уменьшит объем отходов на свалках», — заключил Леонов.



В торговой сети «Магнит» приветствуют инициативу депутатов, сообщили «Агроинвестору» в пресс-службе компании. «Освобождение от НДС товаров с истекающим сроком годности, передаваемых бесплатно на благотворительность, придаст новый импульс развитию фудшеринга в России, поможет спасти десятки тысяч тонн качественных продуктов питания от утилизации», — считают в компании.



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