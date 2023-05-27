Альтернативное продовольствие может помочь накормить человечество

В ближайшие десятилетия продовольственную повестку в мире будут определять Африка и Юго-Восточная Азия А. Гордеев

Менее чем через 30 лет население земли достигнет 10 млрд человек. Чтобы избежать голода, АПК необходимо почти вдвое увеличить производство. Традиционным способом этого добиться нереально, считают ученые. В то же время, это не та проблема, которую можно решать «по мере ее возникновения». Возможные решения обсуждали участники конференции DeepFoodTechConference, прошедшей в Москве.



Участники конференции поставили перед собой задачу рассмотреть проблему мировой продуктовой безопасности с разных ракурсов и обсудить прорывные технологии и альтернативные источники питания, которые уже сегодня разрабатывают ученые во всем мире.



Исполнительный директор, член совета директоров ГК «Эфко» Сергей Иванов в своем выступлении подчеркнул, что проблема голода очень «многослойная». «Мир делится на две части. Половина всего человечества, 4 млрд человек, живут на аграрной диете — 300 кг продуктов в год на человека или 1,5 тыс. килокалорий в сутки. Остальные — это урбанизированный мир, живущий на городской диете. Они много едят — в среднем 900 кг продовольствия в год, или 3,5 тыс. килокалорий в сутки на человека, много тратят на еду, производят много отходов. Эти два мира друг друга не понимают. Одни ищут, что поесть, другие борются с ожирением. И это серьезная проблема», — отметил он.



Иванов так же озвучил прогноз ООН, согласно которому в ближайшие десятилетия продовольственную повестку в мире будут определять Африка и Юго-Восточная Азия, потому что именно там происходит наибольший прирост населения. В частности, к 2050 году население Африки и Юго-Восточной Азии увеличится на 2 млрд человек, а общая численность человечества вырастет до 10 млрд. При этом внутри популяции появится дополнительно 2 млрд городского населения с теми же проблемами ожирения, избытка калорий и отходов. Таким образом, выделяется два тренда: увеличение количества людей и переход большой части человечества от сельской диеты в городскую.



«Сегодня в Африке 1 млрд человек, которые потребляют 800 млн т еды. В 2100 году там будет 4 млрд человек, которые будут потреблять 8 млрд т еды, т. е. одна Африка будет потреблять столько же продовольствия, сколько сегодня производит все человечество», — привел цифры Иванов. Статистические данные свидетельствуют о том, что спрос на продукты питания будет расти.



Угроза массового голода из-за увеличения популяции уже стояла перед человечеством в 1950-1950 годы. Тем не менее, гуманитарной катастрофы не случилось. Американский селекционер Норман Борлоуг главным фактором, позволившим избежать трагедии, назвал открытие синтеза аммиака, который позволил наладить производство азотных удобрений. В 1970 году ученый получил Нобелевскую премию, как один из отцов «зеленой революции». Сергей Иванов обратил внимание, что за «зеленую революцию» 1970-х человечество заплатило и продолжает платить высокую цену.



«Продовольственная система обеспечивает 30% парниковых выбросов, 2 млрд га лесов уничтожено, за счет деградации почв мы потеряли 30% мировых пашен, уничтожение биоразнообразия называют шестым массовым вымиранием видов и первым, за которое отвечает человек, перечислил Иванов. — Сегодняшнее уничтожение биоразнообразия называют шестым массовым вымиранием видов и первым, за которое отвечает человек».



Таким образом, нужно одновременно действовать в двух направлениях. Во-первых, корректировать экологические последствия «зеленой революции» — создавать альтернативу азотным и фосфорным удобрениям, работать над многообразием сортов культурных растений, устойчивых к сорнякам, вредителям и болезным и более жаркому климату, минимизировать использование сельхозтехники, работающей на нефтепродуктах. Во-вторых, необходимо искать новые источники белков, жиров и углеводов, рассказал Иванов. ГК «Эфко» давно занимается этой проблемой и подробно рассматривает и оценивает все возможности, известные сегодня науке.



«Мы живем в новом мире, и наука нам многое предложила. Мы расшифровали геном человека и имеем возможность вообще переосмыслить, что такое питание, — отметил Иванов. — Произошел прорыв в изучении микробиоты, биотехнологическая революция стала причиной падения стоимости прецезионной ферментации (технология, которая позволяет программировать микроорганизмы для производства продуктов животного происхождения). В 2000-е годы заниматься этим направлением могли себе позволить только очень богатые ученые, а сегодня это уже массовое движение. Можно синтезировать белки, жиры, получить молоко из пробирки. Огромные деньги идут в эту индустрию».



Так, созданием клеточного мяса занимается компания steMeat. Ее основатель Данил Маклаков говорит, что сегодня из 1 г клеток за два дня можно вырастить 400 г мяса. Причем не только из мышечных клеток. Компания уже добилась снижения себестоимости своего продукта до 1780 руб. за килограмм. Наращивание объемов производства позволит дополнительно уменьшить себестоимость.



Что касается белка из насекомых, то специалисты «Эфко» не думают, что он может сыграть большую роль в обеспечении продовольственной безопасности планеты, однако считают, что это очень интересный источник кормового белка.



Кроме мяса и молока «из пробирки» перспективным направлением являются растительные альтернативы, рассказал Иванов. Причем, материалом для альтернативных белков, жиров и углеводов могут служить не только сельскохозяйственные культуры, но и водоросли, микроорганизмы. Последние, с точки зрения ученых, заслуживают особого внимания. Так, гендиректор компании «Биопрактика» Сергей Портнов рассказал, что созданный из природного газа биопротеин является альтернативой рыбной муке и сое. При этом его можно производить в любом количестве, вне зависимости от климата и посевных площадей.



Сергей Иванов констатирует, что какого-то единого видения проблемы, как накормить 10 млрд человек, в мире пока не существует. Транснациональные корпорации, осознавая необходимость снижения нагрузки на экологию, не договорились о том, что такое устойчивая продовольственная система. Пессимисты считают, что точка невозврата уже пройдена и вспоминают теорию Мальтуса. Консервативные оптимисты полагают, что проблемы дефицита продовольствия не существует, есть неравномерность его производства и распределения, а растительные альтернативы — весьма незначительный сегмент индустрии питания, почти статистическая погрешность. Есть сторонники адаптации, которые думают, что человечество адаптируется, а ученые «что-нибудь придумают». Для всех этих точек зрения есть объективные основания. По мнению Иванова, необходима «зеленая революция», которая позволит вылечить существующие глобальные проблемы в индустрии и сформулирует новые принципы, новые технологии, которые могут удовлетворить производство, «не угробив планету».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

