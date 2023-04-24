Запрет экспорта в Россию странами G7 может привести к завершению зерновой сделки

Страны G7 считают необходимым использовать инновации ради обеспечения устойчивости в АПК flickr.com

Если G7 примет решение о запрете на экспорт товаров в Россию, это обернется зеркальными мерами со стороны Москвы и прекращением зерновой сделки. Об этом написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.



Ранее агентство Bloomberg сообщило, что официальные лица стран G7 ведут переговоры о «полном запрете на большую часть экспорта в Россию» в преддверии саммита G7 в Хиросиме, который запланирован на 19-21 мая. Согласно данным агентства, запрет может иметь несколько исключений, особенно когда речь идет о лекарствах, сельскохозяйственной продукции и продовольствии. Однако позже высокопоставленный чиновник ЕС сообщил журналистам, что эта идея «уже циркулировала некоторое время», но не обсуждалась во время министерской встречи G7 в Японии и не была включена в ее итоговый документ.



G7 — достаточно узкое объединение для того, чтобы его санкции смогли негативно повлиять на Россию, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. «Продукты к нам и так не поставляются по нашей же инициативе, но мы очень зависим от семенного материала. Однако он в основном завозится из Нидерландов, которые не входят в G7. Франция поставляет нам семена и кроссы кур, но это небольшие объемы. Поэтому я не думаю, что в случае введения санкций будет серьезное сокращение импорта», — прокомментировал эксперт «Агроинвестору».



Он отметил, что страны могут принимать любые решения, однако «это не сможет запретить экономику». В этом случае найдутся компании, которые будут ввозить в Россию товары по параллельному импорту, продовольствия это будет касаться в меньшей степени, полагает эксперт. Сложности же могут начаться в том случае, если эмбарго введет Евросоюз.



Остапкович уверен, что Россия не станет выходить из зерновой сделки. «Ее условия многократно менялись, сроки продлевались. Основные авторы этой инициативы — Турция и ООН. Когда в прошлый раз Россия предупредила о выходе из зерновой сделки, Турция в тот же момент запретила нам поставки оборудования и товаров по параллельному импорту. Если мы все-таки выйдем, история может повториться, а это большой риск. Также непредсказуемой может быть реакция ООН», — предупредил эксперт.



Страны G7 также заявили, что решительно поддерживают полную реализацию, продление срока действия и расширение зерновой сделки. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам состоявшихся 22-23 апреля в Миядзаки переговоров министров по вопросам сельского хозяйства объединения, пишет ТАСС. Министры также заявили о готовности содействовать развивающимся странам в области повышения устойчивости и стабильности их сельскохозяйственных и пищевых отраслей, для чего необходимо использовать различные инновации.



Между тем, портал гостелерадио Латвии lsm.lv сообщает, что груз находящихся под санкциями ЕС российских удобрений вывезен из Рижского порта в Кению соответствии с договоренностью с ООН. «Это был первый груз из примерно 200 тыс. т минеральных удобрений российского производства, которые принадлежат компаниям, находящимся под санкциями ЕС, и хранятся на территории Латвии», — говорится в сообщении. Компания «Уралхим» подтвердила отправку партии в 34 тыс. т удобрений в кенийский порт Момбаса.



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