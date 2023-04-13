Динамика роста розничных продаж продуктов питания резко замедлится

Покупатели станут реже ходить в обычные супермаркета и чаще — в жесткие дискаунтеры А. Махонин

Динамика продаж российской продовольственной розницы в денежном выражении по итогам 2023 года резко замедлится и составит 5,6%, такой прогноз сделал генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров на Форуме поставщиков «ВкусВилл». В своем выступлении он напомнил, что в 2022 году оборот розничной торговли продуктами питания вырос на рекордные 13,4% и впервые превысил 20 трлн руб. (с учетом НДС). В 2021-м рост был на уровне 11,8%.



Бурмистров ожидает, что продажи продуктов в гипермаркетах и супермаркетах в 2023 году снизятся в физическом выражении. По его словам, потребители охладели к этим форматом и не видят смысла в том, чтобы ездить на машине в гипермаркет, так как сейчас все можно купить в магазине у дома и онлайн. Также он обратил внимание на то, что X5 Group полностью прекратила развитие сети «Карусель». Вместе с тем эксперт полагает, что в стране продолжат развиваться малые форматы торговли, к которым относит жесткие дискаунтеры, ориентированные на низкую цену, и магазины «у дома».



Вместе с тем российский рынок FMCG-продаж в этом году продолжит консолидироваться: если по итогам 2022 года 10 крупнейших сетей в этом сегменте занимали долю 38,5%, то в 2023-м она достигнет 41,9%, прогнозирует «Infoline-аналитика». Это будет связано с тем, что рынок сам по себе замедлится, а крупнейшие игроки за счет эффективной бизнес-модели, правильного ценообразования и лояльности потребителей будут продолжать наращивать свою долю, подчеркнул Бурмистров.



Что касается онлайн-продаж продуктов питания, то этот сегмент в 2023 году вырастет на 45-49%, до 910-930 млрд руб. Доля онлайн в общей структуре розничных продаж продовольствия увеличится с 3% до 4,2%. По итогам прошлого года лидерами сегмента E-Grocery, по подсчетам «Infoline-аналитики», стали «Сбермаркет» (с долей 14,1%), «ВкусВилл» (12,6%), «Самокат» (12,4%), X5 Group (10,7%).



Трендами, которые будут характерны для FMCG-розницы в 2023 году, Бурмистров назвал рост сегмента E-grocery, развитие дискаунтеров и моделей EDLP (ценовой стратегии, которая обещает покупателю низкую цену на постоянной основе, а не только во время промо-акций и распродаж — прим. «Агроинвестора») и CPFR (когда стороны совместно планируют основные действия в рамках цепочки поставок, включая производство, поставку сырья, продажу товара конечному потребителю, — прим. «Агроинвестора»). Также ритейлеры, полагает Бурмистров, в ближайшем будущем станут фокусироваться на эффективности: заниматься цифровизацией и автоматизацией, прямым импортом (в частности алкоголя и категории фреш), персонализацией промо и омниканальным маркетингом.



«Рынок продовольственных товаров в любых, даже самых непростых экономических условиях, чувствует себя достаточно хорошо. И особенно это видно в те моменты, когда потребители переживают, испытывают стресс. Как мы справляемся со стрессом? Конечно, хочется порадовать себя, купить что-то вкусное, что-то новое, порадовать своих близких», — резюмировал Бурмистров.



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