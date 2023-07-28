Для пивной отрасли готовится ужесточение правил регулирования

Сейчас для продажи пива в розничной торговле лицензия не требуется М. Стулов

Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин сообщил о новых законодательных мерах, направленных на ужесточение регулирования производства и оборота слабоалкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки, пишет ТАСС. По словам Топилина, для реализации плана сейчас готовится соответствующий законопроект, который разрабатывается совместно с Минфином и Росалкогольрегулирования по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина.



Он отметил, что некоторые пивные напитки имеют названия, не соответствующие их содержанию, например такие как «Мистер сидр», которые не имеют ничего общего с настоящим сидром. Поэтому Топилин предлагает внести изменения в законодательство, чтобы название продукта соответствовало его содержанию. Депутат также отметил, что планируется создать специальный реестр, в котором будут содержаться правильные названия продуктов, и производители будут обязаны называть свою продукцию именно так, как она должна называться, без вводящих потребителя в заблуждение дополнений.



Кроме того, предлагается ограничить производство пивных напитков только теми компаниями, которые на этом специализируются. Топилин отметил, что сейчас для продажи пива в розничной торговле лицензия не требуется, в отличие от вина и крепкого алкоголя. Он надеется, что в будущем в результате диалога с производителями появится возможность введения лицензирования пива в розничной торговле, как и для других видов алкоголя. Депутат подчеркнул, что эти меры призваны ужесточить контроль производства и оборота пива и пивных напитков, а также обеспечить четкость и достоверность информации для потребителей.



Директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз сказал «Агроинвестору», что пивная продукция занимала 80% объема алкогольного рынка, она находилась в определенных привилегированных условиях — там не было маркировки продукции, лицензирования процессов производства, импорта и продажи. Весь остальной алкоголь маркировался и лицензировался.



Теперь идут процедуры по выравниванию рынка по требованиям. Маркировка пива уже частично введена, постепенно оно будет маркироваться полностью. «Дальше начнется так называемое лицензирование: фактически к пиву предъявляются те же самые требования, как и для выдачи лицензии, но, чтобы смягчить процесс, это назвали не лицензиями, а реестром, хотя это одно и то же», — считает Дробиз.



Маркировку можно было бы осуществлять с помощью Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), но оператор системы «Честный знак» заявил, что в России нелегально выпускается 1 млрд л пивной продукции в год, рассказал Дробиз. «Честный знак собрался легализовать этот объем и направить тем самым в бюджет 30 млрд руб. ежегодно. Это не соответствует действительности», — подчеркнул эксперт.



По его мнению, ужесточение регулирования ударит в первую очередь по малому бизнесу, потому что не все малые пивовары могут себе позволить соблюдать требования реестров и купить оборудование для маркировки. «Весь остальной рынок алкоголя уже давно консолидирован, все небольшие игроки с него ушли. То же самое планируется сделать с пивной отраслью. Я считаю, что это плохо. Плохо не то, что будет маркировка или лицензирование, а то, что у малого бизнеса нет возможности пережить эти процедуры. Я думаю, что до половины представителей малого бизнеса с рынка точно уйдут», — оценил Дробиз.



В начале июня исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП, объединяет AB InBev Efes, «Балтику» и «Объединенные пивоварни Хейнекен») Вячеслав Мамонтов обратился к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой усилить надзор за малыми предприятиями и продавцами разливного пива в связи с массовым отравлением в регионах напитком «Мистер Сидр». АПП предлагала установить счетчики на производствах всех размеров, ужесточить ответственность за нелегальный оборот и контроль за разливным сегментом, а также упразднить категорию «пивные напитки».



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