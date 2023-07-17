Импортеры алкоголя опасаются повышения ввозных пошлин на вино

Возможное увеличение таможенных пошлин на импортные вина не приведет к росту цен на него более чем на 10% Freepik.com

Крупные импортеры алкоголя обратились в правительство, поскольку опасаются повышения ввозных пошлин на вино, которые сейчас составляют 12,5%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с содержанием соответствующего письма. В нем говорится, что инициатива возникла в результате ситуации 2022 года, когда из-за укрепления рубля на рынке временно образовался избыток импортного вина. Компании считают, что эта проблема будет решена к концу года благодаря распродаже имеющихся запасов и колебаниям валютных курсов.



Авторы обращения отмечают, что повышение пошлин не приведет к увеличению продаж российского вина, производство которого ограничено площадью виноградников, но может стимулировать производителей поднять цены. Исполнительный директор компании по торговле вином Fort Александр Липилин сказал «Коммерсанту», что инициатива может привести к снижению качества местного вина из-за отсутствия конкуренции, а также способствовать переключению потребителей на другие виды алкоголя.



В письме говорится, что сейчас нулевая импортная пошлина действует на грузинские вина, которые стали лидерами по вывозу в первой половине 2023 года. Главными конкурентами российских вин выступают именно грузинские, и повышение на них пошлин до 12,5% создаст справедливые рыночные условия и даст дополнительные поступления в бюджет, считают авторы обращения. Они также предлагают дополнительно поддержать виноделов за счет налоговых льгот.



По данным издания, в январе-мае 2023 года импорт тихих вин в Россию вырос на 44% до 12,65 млн дал год к году без учета ЕАЭС. Из них 19,1% пришлось на грузинские вина, 18,5% — на вина из Италии, 16,2% — из Испании, по более чем 7% поставили из Франции и Португалии. Ввоз игристых вин за этот период увеличился на 47% до 2,93 млн дал, основными поставщиками стали Италия, Франция, Испания, Португалия и Грузия.



Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов сказал «Коммерсанту», что предпосылок для удорожания российских вин при повышении пошлин нет. Напротив, российские виноделы сегодня часто не могут продать продукцию по промо-акциям, так как сети отдают приоритет дешевому импорту под собственными торговыми марками, отметил он. По словам руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, в прошлом году сети опасались перебоев с поставками и нехватки местного вина, поэтому законтрактовали по предоплате большие объемы, а из-за роста сроков поставок с 40-60 дней до 200 дней и более импорт продолжается по инерции. При этом российские виноделы нарастили производство, ожидая сокращения импорта, и испытывают проблемы с реализацией.



Исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов Алексей Плотников считает, что возможное увеличение таможенных пошлин на импортные вина не приведет к росту цен на него более чем на 10%. Как пишет ТАСС со ссылкой на Плотникова, в розничной цене импортного вина доля таможенной пошлины составляет от 7% до 13%. «Ни о какой остановке продаж, блокировке бизнеса и прочих невыносимых ужасах для поклонников импортного вина при таком изменении цен не может быть и речи», — сказал он.



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