Пошлины на импорт вина из недружественных стран увеличатся до 20%

В январе-мае импорт тихих вин в Россию вырос на 44% Е. Разумный

Россия увеличивает ввозные пошлины на вино из недружественных стран с 12,5% до 20%, при этом минимальная ставка не должна быть менее $1,5 за литр. Это решение было принято правительством в рамках ответных мер на действия недружественных стран и будет действовать до конца 2023 года. Инициатива уже утверждена правительством, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Список недружественных стран включает 49 государств, в том числе США, ЕС и Японию.



Российские производители активно наращивают поставки своей продукции на внутренний рынок, потребители все чаще выбирают отечественное вино, отмечает Минэкономразвития. В 2022 году производство вина в России увеличилось на 7 млн дал до 50 млн дал. Отраслевые эксперты прогнозируют сохранение положительной динамики производства российской винодельческой продукции и в 2023 году, говорится в сообщении ведомства. Также расширяется площадь виноградников в плодоносящем возрасте. В последние годы их рост ежегодно составлял в среднем около 2%. В прошлом году площадь составила 82,2 тыс. га, к концу 2023-го ожидается ее увеличение на 2 тыс. га. В этом году в России запланирована закладка виноградников на площади свыше 5,2 тыс. га, ранее сообщал ТАСС со ссылкой на Минсельхоз. В прошлом году было заложено 6,85 тыс. га. В 2022 году общая площадь виноградных насаждений составила 101,2 тыс. га, что на 1,8% больше, чем годом ранее.



В то же время есть все условия для увеличения поставок винной продукции из дружественных и нейтральных стран, говорится в сообщении Минэкономразвития. Так, в прошлом году импорт тихих вин из Чили вырос в стоимостном выражении на 9%, из Армении — в 2,6 раза. «Данные за первые четыре месяца 2023 года указывают на значительный потенциал для увеличения поставок южноафриканских вин. Таким образом, отечественное производство и импорт из дружественных стран полностью обеспечат внутренний спрос», — оценивает ведомство.



«Стоит отметить, что данная мера не носит запретительный характер — это позволит сохранить широкий ассортимент на полках и все возможности выбора для потребителей», — сказала первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, слова которой приводятся в Telegram-канале Минсельхоза.



В январе-мае 2023 года импорт тихих вин в Россию вырос на 44% до 12,65 млн дал год к году без учета ЕАЭС. Из них 19,1% пришлось на грузинские вина, 18,5% — на вина из Италии, 16,2% — из Испании, по более чем 7% поставили из Франции и Португалии. Ввоз игристых вин за этот период увеличился на 47% до 2,93 млн дал, основными поставщиками стали Италия, Франция, Испания, Португалия и Грузия.

Ранее «Ведомости» писали, что импортеры прогнозируют удорожание зарубежных вин в рознице в случае повышения пошлины. Так, исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин говорил изданию, что ожидает роста цен минимум на 10%. Он также отмечал, что если пошлина составит не менее $1,5 за литр, то это может привести к удорожанию недорогих вин в два раза. В середине июля «Коммерсантъ» писал, что крупные импортеры алкоголя обратились в правительство, поскольку опасаются повышения ввозных пошлин на вино. Авторы обращения считают, что повышение пошлин не приведет к увеличению продаж российского вина, производство которого ограничено площадью виноградников, но может стимулировать производителей поднять цены. Также не исключено, что инициатива приведет к снижению качества местного вина из-за отсутствия конкуренции и будет способствовать переключению потребителей на другие виды алкоголя.



Объединения российских виноделов ранее тоже обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативами по поддержке отечественных производителей. Так, Ассоциация виноградарей и виноделов «Севастополь» предлагает установить минимальные цены на импортные вина, сообщал ТАСС. Кроме того, объединение просило квотировать объемы ввоза и увеличить пошлины на импорт. В свою очередь ассоциация «Винодельческий союз» просила рассмотреть возможность увеличения ставки ввозной таможенной пошлины с 12,5% до 50%, но не менее 1,5 евро за 1 л винодельческой продукции с ежегодной ее корректировкой по мере увеличения объемов производства российского вина.



В мае правительство Краснодарского края предложило поднять ввозные пошлины на вино иностранного производства. Глава региона Вениамин Кондратьев заявлял, что это нужно для «избавления регионального рынка от некачественной продукции». Он отмечал, что к внутреннему продукту предъявляют высокие требования, в то время как иностранные компании поставляют в магазины «низкосортную продукцию», и называл такую ситуацию неприемлемой.



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