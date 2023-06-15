В Краснодарском крае построят винодельню полного цикла

В Краснодарском крае производится 42% всего российского вина flickr.com

Крестьянско-фермерское хозяйство в Краснодарском крае планирует вложить более 1 млрд руб. в строительство винодельни полного цикла под Анапой. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель. В рамках проекта будет заложено 300 га виноградников, а также организована переработка винограда с производством 500 тыс. бутылок винодельческой продукции в год. Кроме того, на территории винодельни планируется размещение ресторанов, спа-комплекса, арт-объектов и зоны обучения виноделов и сомелье.



Трехстороннее соглашение между инвестором, властями Анапы и Краснодарского края было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Построить винодельню планируется до 2028 года, там будет создано около 80 новых рабочих мест.



«Ежегодно мы принимаем не менее 17 млн туристов, из них свыше 4 млн приходится на курорты Анапы. Важной задачей остается создание точек притяжения туристов — в том числе по линии эногастрономического туризма, — сказал Руппель ТАСС. — Мы набрали хороший темп в этом направлении: сейчас каждая вторая бутылка российского вина произведена в Краснодарском крае, а наши винодельни готовы предоставить гостям большой спектр услуг и широкую линейку продукции собственного производства».



В Краснодарском крае производится 42% всего российского вина. Общая площадь виноградников в регионе на конец прошлого года составляла 29,6 тыс. га. Валовый сбор винограда там достиг 283,2 тыс. т, или 41,5% от всего урожая в России. Объем производства вина в регионе в 2022 году вырос на 17% до 21,3 млн дал.



Накануне президент Владимир Путин подписал закон, направленный на улучшение правового регулирования в сфере виноградарства и виноделия в стране. Он дополняет существующий закон «О виноградарстве и виноделии в РФ» понятием «закладка виноградных насаждений» и уточняет определение ординарных вин. Кроме того, Минсельхоз получает полномочия по утверждению порядка сбора данных о виноградных насаждениях и ведению их паспортов. Это позволит синхронизировать два реестра — реестр виноградопригодных земель, который уже ведется министерством, и реестр виноградных насаждений.



Также «Российская газета» ранее сообщила, что Федеральная саморегулируемая организация «Ассоциация виноградарей и виноделов России» (АВВР) на своем заседании предложила ввести ограничения на импорт вина и направить соответствующие предложения в правительство. АВВР предлагает установить максимально возможные таможенные пошлины на импорт игристых, тихих, крепленых вин иностранного производства, запретить ввоз таких вин из недружественных стран, увеличить акциз на винодельческую продукцию с предоставлением налогового вычета для вина из российского винограда, ввести минимальные розничные цены на вино и обязать торговые сети предоставлять российскому вину не менее 50% от всей винной полки магазинов.



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