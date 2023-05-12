На Кубани заложили более тысячи гектаров виноградников

В прошлом году в России было собрано 890 тысяч тонн винограда flickr.com

Весной в Краснодарском крае заложили более 1 тыс. га виноградников, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона. Всего в 2023 году планируется заложить новые виноградники на площади не менее 1,5 тыс. га. Общая площадь виноградников на Кубани к концу года составит 30,2 тыс. га, включая раскорчевку около 700 га старых насаждений.



Сейчас виноградники заложили преимущественно в Темрюкском, Крымском и Анапском районах. Финансирование закладки молодых виноградников осуществляется из федерального и краевого бюджетов, в этом году на эти цели было направлено более 1 млрд руб. Об этом в интервью ТАСС в конце прошлого года говорил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, край выпускает более 20 млн дал винодельческой продукции, а это почти половина потребности вина в стране. На Кубани производится 42% всего российского вина. В прошлом году объем его выпуска там достиг 18 млн дал.



Ранее замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ирина Федина говорила, что в 2023 году министерство выделит 3,5 млрд руб. на поддержку виноградарства и виноделия. В рамках проекта стимулирования развития отрасли в этом году на поддержку инвестиционной активности отрасли будет направлено на 1 млрд руб. больше, чем в прошлом. Общая площадь виноградников в России составляет 101 тыс. га, более трети из них расположены на Северном Кавказе. В прошлом году в России было собрано 890 тыс. т винограда, а производство вина увеличилось на почти 8%.



Зампред правления Россельхозбанка Денис Константинов на Кавказской инвестиционной выставке отмечал, что для закладки 70-80 тыс. га новых виноградников в России в ближайшие 10-15 лет потребуются инвестиции в размере 400-500 млрд руб. Это позволит почти удвоить площадь насаждений. Кредитный портфель банка в финансировании виноградарско-винодельческого комплекса составляет 3 млрд руб. и может увеличиться до 80 млрд руб., что составит до 20% рынка. При этом Константинов отметил, что несмотря на активное развитие отрасли в последние годы, импорт винограда по-прежнему весьма высок и превышает 30%. А внутреннее потребление продуктов виноградарско-винодельческого комплекса России в разы ниже, чем в странах ЕС.



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