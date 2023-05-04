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Повышающий коэффициент вычета акциза за виноград могут продлить

Производители реинвестируют вычет в развитие отрасли

| Агроинвестор |

В 2023 году Минсельхоз выделит 3,5 млрд рублей на поддержку виноградарства и виноделия
В 2023 году Минсельхоз выделит 3,5 млрд рублей на поддержку виноградарства и виноделия

Минэкономразвития предлагает продлить действие повышающего коэффициента при расчете вычета акциза за виноград производителям коньяка в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом глава ведомства Максим Решетников сказал на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. «Действие повышающего коэффициента при расчете вычета завершается в этом году, мы предлагаем вместе с Минфином и Минсельхозом проработать возможность его продления», — отметил Решетников (цитата по стенограмме на сайте правительства).

По его словам, пилотом по реинвестированию этого вычета в отрасль стал Дагестан. «В этом году бизнес планирует направить 3,5 млрд руб. на развитие производств и закладку новых виноградников — 350 га. Аналогичную работу начинаем со Ставропольем, Кабардино-Балкарией, Северной Осетией», — рассказал министр, добавив, что этот механизм системный и правильный. «И нам нужны здесь новые виноградники, для того чтобы сформировать системную основу на будущие годы», — подчеркнул он.

С 1 января 2020 года виноград, виноматериалы, виноградное или фруктовое сусло облагаются акцизами. Налогоплательщик вправе уменьшить сумму акциза на вычет. Порядок применения вычетов различается в зависимости от вида подакцизной продукции. Производители винодельческой продукции из российского винограда могут получить вычет с повышающим коэффициентом.


Общая площадь виноградников Дагестана — 26,6 тыс. га, в планах до 2035 года увеличить их до 34,7 тыс. га. В первом квартале в республике было заложено 535 га виноградников. Сейчас в регионе совместно с Сербией создается виноградный питомник, пишет РБК. На 25 га высажено более 2,7 млн привитых виноградных саженцев «каберне совиньон», «саперави», «шардоне» и «мерло». Планируемый объем питомника — более 3 млн саженцев в год. Потребность в посадочном материале в республике составляет не менее 4-5 млн саженцев. По словам председателя комитета по виноградарству и алкогольному регулированию Дагестана Шерифа Керимханова, фактическая загруженность винодельческих предприятий республики составляет 51% от имеющихся производственных мощностей, их дополнительная потребность в винограде технических сортов составляет 157 тыс. т.

По данным , в прошлом году в стране было собрано 890 тыс. т винограда, из которых около 40% пришлось на регионы СКФО. Из 101 тыс. га виноградников 37% расположены на Северном Кавказе. В 2023 году выделит 3,5 млрд руб. на поддержку виноградарства и виноделия, сообщила заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности ведомства Ирина Федина, пишет «Интерфакс». В прошлом году для сектора в федеральном бюджете было предусмотрено 2,4 млрд руб. В том числе объем субсидий для регионов СКФО увеличен на 70% по сравнению с прошлым годом — до 1,3 млрд руб.

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