Долю винодельческой фирмы «Ордо» на Кубани приобрела совладелица «Океанрыбфлота»

Сейчас «Ордо» занимается посадкой новых виноградников Pixabay

Екатерине Пономаревой, считающейся женой совладельца рыбопромышленного холдинга «Океанрыбфлота», перешла 50%-я доля ООО «Ордо», которое занимается виноградарством в Краснодарском крае. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Еще по 25% в компании принадлежат ее гендиректору Ивану Соловьеву и ООО «Инвент» Алексею Измайлову.



Соловьев сообщил изданию, что сейчас «Ордо» занимается посадкой новых виноградников, в планах компании также строительство винодельни мощностью 1,5-2 млн бутылок в год. По его словам, выпуск вина премиум-сегмента запланирован на 2025 год. Площадь виноградников, принадлежащих компании «Ордо», на 70 га больше поместья Chateau de Talu Александра Ткачева и на 64 га превышает территории виноградников «Галицкий и Галицкий».



Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович сказал «Агроинвестору», что инвестиции в отрасль виноделия всегда сложные из-за очень длинного инвестиционного цикла (до 10 лет). «При этом вложения порой окупаются еще позже. С точки зрения быстрого возврата денег наша отрасль никогда не была привлекательной. Но с другой стороны если ограничиться только выращиванием винограда, то сейчас есть тенденция на его подорожание — норма прибыли при его производстве очень большая», — сказал эксперт. По его словам, в прошлом году ситуация с выпуском вин в России и спросом на них была «очень хорошей». «У нас дефицит винограда и все что производится — продается», — добавил Попович.



По данным Росалкогольрегулирования, за январь-октябрь производство алкоголя (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 158,7 млн дал, При этом объем выпуска спиртных напитков крепостью свыше 9% увеличился на 11,6%, до 91,6 млн дал. В том числе производство водки — на 7,7%, до 67 млн дал, коньяка — на 14,7%, до 7,1 млн дал.

Производство винодельческой продукции в январе-октябре к аналогичному периоду прошлого года выросло на 7,5%, до 51,7 млн дал, следует из информации Росалкогольрегулирования. В том числе объем выпуска игристых вин за 10 месяцев прибавил 26,7%, до 11,7 млн дал, фруктовых — 1,2%, до 8,7 млн дал. Больше всего увеличилось производство ликерных вин — на 423,2% год к году, до 852,2 тыс. дал. Кроме того, слабоалкогольной продукции было произведено на 33,4% больше, чем за январь-октябрь 2021 года — 15,3 млн дал. Данные за полный 2022 год пока не предоставлены.



Между тем, как писал РБК со ссылкой на данные ФТС в начале февраля, в прошлом году в нашу страну было завезено больше вина, чем в 2021-м. Так, в январе-декабре 2022 года дистрибьюторы поставили в Россию 405,1 млн л вина (речь идет о тихих, игристых и крепленых винах). Объем импорта оказался на 10% больше, чем за 12 месяцев 2021 года. Больше всего вина было ввезено из Италии — 134,1 млн л против 112 млн л в 2021-м, Испании — 66 млн л против 59,5 млн л, Грузии — 58,6 млн л против 46,5 млн л, Франции — 39,3 млн л против 39,4 млн л, и Португалии — 23 млн л против 18 млн л.



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